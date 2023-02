Demos in der Innenstadt

Anlässlich des ersten Jahrestags gibt es an diesem Freitag zwei Kundgebungen, die sich mit dem Krieg beschäftigen. Wie berichtet, veranstaltet ein Bündnis aus Deutsch-Ukrainischer-Gesellschaft Rhein-Neckar, Arena of Goodness, dem Verein Freundschaft kennt keine Grenzen und dem Dachverband ukrainischer Organisationen in Deutschland von 17 Uhr an eine Kundgebung auf dem Marktplatz. Nach Angaben der Stadt werden bis zu 350 Menschen erwartet. Als Redner haben sich unter anderem drei Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl angekündigt. Außerdem sprechen Vertreterinnen und Vertreter der Deutsch-Polnischen Gemeinde Mannheim-Ludwigshafen, der Litauischen Gemeinschaft in Deutschland und vom Krieg Betroffene aus der Ukraine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ebenfalls um 17 Uhr ruft das Friedensbündnis Mannheim auf dem Paradeplatz zum Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen auf. Das Bündnis verurteilt den „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands“, betont aber, dass noch mehr Waffenlieferungen den Krieg verlängern und Verhandlungslösungen erschweren würden. seko