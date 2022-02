Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Mannheim laufen friedlich ab

Mannheim. Auch an diesem Montag sind in Mannheim wieder Demonstrierende gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen, die Demonstrationen liefen jedoch sehr friedlich ab. Wie die Polizei mitteilte, waren am Montagabend zwei verschiedene Gruppen in der Stadt unterwegs gewesen. Zunächst hatte es eine angemeldete Demonstration der offenen Gesellschaft Kurpfalz gegeben. An dem Aufzug hatten etwa 340 Personen teilgenommen. Laut Polizei nehme die Größe der Teilnehmerzahl an den Demonstrationen jedoch tendenziell immer weiter ab, auch die Lage entspannte sich zunehmend. Die Polizisten vor Ort überwachten das Geschehen und konnten dabei keine besonderen Vorkommnisse feststellen. Die Demonstration verlief sehr ruhig und friedlich.

Zu der angemeldeten Demonstration waren am Abend zusätzlich rund 220 "Spaziergänger" in Mannheims Innenstadt unterwegs. Die Teilnehmenden demonstrierten nicht nur friedlich, sondern hielten sich dabei im Großen und Ganzen auch an die geltenden Regeln: Unter allen Demonstrierenden haben laut Polizei 80% der Personen eine Maske getragen oder zumindest die Abstände zu anderen Personen eingehalten. Bei keiner der beiden Gruppen war es zu Ausschreitungen gekommen.