Demonstration und Gebet angekündigt

Die für Samstag angemeldete Demo „Ukraine-Konflikt – Friedenspolitik statt Kriegs-Hysterie“ wird vom Friedensbündnis Mannheim organisiert. Das bestätigte das Bündnis am Dienstagabend. Zu der Veranstaltung auf den Kapuzinerplanken werden laut Stadt zwischen 14.30 und 17 Uhr etwa 50 Personen erwartet. Mit der Anerkennung der Regionen Donezk und Luhansk habe Russland „einen Friedensprozess in weite Ferne gerückt“, teilte das Bündnis mit. Die „alleinige Schuldzuweisung an Russland“, sei aber falsch. Grenzen müssten von allen demilitarisiert und Minsk II umgesetzt werden. Indes ruft die Evangelische Kirche in Mannheim am Freitag zum Gebet vor der Unionskirche Käfertal auf. Um 19 Uhr solle allen eine Anlaufstation geboten werden, die über die Entwicklungen in der Ukraine besorgt sind, hieß es. seko

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1