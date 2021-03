Eine ursprünglich für Donnerstag, 25. März, geplante Demonstration vor dem Rathaus in E 5 gegen die Maskenpflicht an Grundschulen ist abgemeldet worden. Das teilte der Anmelder mit. Er habe nach Rücksprache mit der Ordnungsbehörde aus Sicherheitsgründen so entschieden, berichtete er. Von der Stadt war bis Dienstag keine Stellungnahme zu erhalten. Im Netz waren zuvor verschiedene Informationen zu der Demo kursiert. Über Aktionen verschiedener Gruppierungen wurde spekuliert. So hieß es unter anderem, die Demo könne von Corona-Leugnern unterwandert werden, die Mannheimer „Querdenken 621“-Bewegung plane sogar einen Sturm auf das Rathaus. Die „Querdenken“-Organisatoren antworteten auf „MM“-Anfrage: Der Flyer sei von jemandem gepostet worden, „der uns persönlich nicht bekannt ist“. Man habe kein Verständnis dafür und versuche dem nachzugehen, würde nie zu einem Rathaus-Sturm aufrufen oder sich daran beteiligen. red