Demo gegen Rassismus

Am Samstag, 19. März, finden bundesweit Demonstrationen, Kundgebungen und Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Aktionstages gegen Rassismus statt. In Mannheim haben sich mehrere antirassistische Bündnispartner zusammengeschlossen, um ab 15 Uhr auf dem Paradeplatz eine Kundgebung mit anschließender Demo zu veranstalten. Man wolle sich mit Betroffenen solidarisieren, weil rassistische Diskriminierung „noch immer alltäglich ist für Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund“, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Gerade in der aktuellen Situation, in der wegen des Kriegs viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland und in die Region fliehen, sei es notwendig, dass Mannheim sich geschlossen gegen Rassismus und Ausgrenzung stellt. Die Veranstalter prangern ungleiche Behandlungen bei der Bezahlung im Job genauso an wie Ungleichbehandlung bei der Wohnungssuche, bis hin zu rassistischen Übergriffen bei der Flucht aus der Ukraine. red/lok

