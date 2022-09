Demo für stärkere Entlastungen auf dem Mannheimer Paradeplatz

Mannheim. Mit einer Kundgebung will das Bündnis „Wir frieren nicht für eure Krise“ am Samstag in Mannheim unter anderem für einen Preisdeckel bei Strom, Gas und Lebensmitteln sowie für dauerhafte Entlastungen für Menschen im Leistungsbezug und mit kleinen und mittleren Einkommen demonstrieren. Konzerne sollen demnach durch eine Übergewinnsteuer an den Kosten beteiligt werden. Die Kundgebung findet am Samstag um 16 Uhr auf dem Paradeplatz statt, wie die Veranstalter mitteilen.

Die Einmalzahlungen und die Kindergelderhöhung um 18 Euro könnten die Kosten der Inflation und Energiepreisexplosion bei weitem nicht ausgleichen, so die Organisatoren. Als Kernforderungen nennen sie dauerhafte Entlastungen, Deckelung von Energie- und Lebensmittelpreisen, ein Verbot von Strom- und Gassperren, ein Mietmoratorium gegen Wohnungsverlust, eine für alle bezahlbare Nachfolge des 9-Euro-Tickets und eine „gerechte Lastenverteilung“ durch Übergewinnsteuer und Vermögensabgabe.

An der Veranstaltung beteiligen sich demnach das Aktionsbündnis „Wir zahlen nicht für eure Krise“, DIDF, die Linke, die Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut, die Initiative sozialer Kämpfe Mannheim, Ewwe Longt’s, ISO, KDA Mannheim, LI.PAR.Tie, die Linksjugend, das Mannheimer Bündnis für gerechten Welthandel, Omas gegen Rechts, SDAJ und SKB. An weiteren Aktionen und einer Ausweitung des Bündnisses werde gearbeitet.