Demo für Flüchtlinge

Die Mannheimer Gruppierung der Flüchtlingshilfsinitiative Seebrücke beteiligt sich mit einer Demonstration am Sonntag, 20. Juni, an einem landesweiten Aktionswochenende. Die Demonstration startet um 15.30 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Paradeplatz. In Redebeiträgen sollen laut Ankündigung auch die Erfahrungen von Geflüchteten geteilt werden.

Die Veranstaltungen im Land stehen unter dem Motto „Wir klagen an! - Menschenrechte sind #unverhandelbar“. „Zahlreiche Städte und Kommunen in Baden-Württemberg sind aufnahmebereit. Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ist ein Landeserstaufnahmeprogramm festgeschrieben. Wir erwarten und fordern die schnelle Umsetzung. Die Situation der Menschen an den europäischen Außengrenzen, lässt kein Warten zu“, so Claudia Omoregie von der Seebrücke Mannheim. Gefordert wird unter anderem die sofortige Evakuierung aller Lager an den EU-Außengrenzen und die selbstbestimmte Aufnahme der Menschen in aufnahmebereite Länder und Kommunen. Außerdem sichere und legale Fluchtwege und die Gewährleistung des individuellen Rechts auf Asyl. imo