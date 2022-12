Demo für den Frieden

Am Samstag, 10. Dezember, dem „Internationalen Tag der Menschenrechte“, ruft das Friedensbündnis Mannheim dazu auf, „gegen den Krieg in der Ukraine, der täglich sinnlos weitere Opfer fordert, zu demonstrieren“, so die Veranstalter in einer Mitteilung. Die Demo beginnt mit einer Auftaktkundgebung um 11 Uhr am Plankenkopf in O7.

Der Demonstrationszug führt laut Mitteilung am Marktplatz vorbei und endet am Schillerplatz. Dort werde bei der Abschlusskundgebung unter anderem Clemens Ronnefeldt vom Internationalen Versöhnungsbund sprechen, heißt es. Die Veranstaltung auf dem Schillerplatz ist demnach von 13 bis 15 Uhr geplant. see