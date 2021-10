Dem Takt des Herzens nachgespürt

Mehr als zwei Jahrzehnte hat der Kardiologe Martin Borggrefe an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM ) die I. Medizinische Klinik samt Lehrstuhl seines Faches geleitet. Das Erforschen und Behandeln von Herzrhythmusstörungen sah er stets als faszinierende Herausforderung. Seit 1. Oktober erkundet der 66-Jährige, welchen Takt ihm der neue Lebensabschnitt jenseits des Berufs vorgibt. Weil keine offizielle Verabschiedung geplant ist, trifft sich der „MM“ mit dem Wahl-Mannheimer im Café Flo.

„Der Rhythmus ist für mich der Grund aller Dinge“ , hat der Dirigent Herbert von Karajan betont. Dieses Credo kann Martin Borggrefe nur unterstreichen. Was heute als Goldstandard gilt, wenn das Herz lebensbedrohlich rast oder seine Kammer gefährlich flimmert, steckte therapeutisch noch in den Kinderschuhen, als Borggrefe nach dem Studium in den Beruf einstieg. Er hat 1984 am Uniklinikum Düsseldorf die erste Implantation eines Defibrillators miterlebt: Dass ein Gerät den Rhythmus unseres Lebensmotors überwacht und bei bedrohlichen Abweichungen einen Stromstoß abgibt, „war damals eine Sensation“.

Der Mediziner Martin Borggrefe geht in den Ruhestand. © UMM

Eine fulminante Entwicklung sollte auch die Hochfrequenzablation erfahren – ein Verfahren mittels vorgeschobenem Katheter, bei dem Störgewebe, das elektrische Fehlströme auslöst, verödet wird. Über experimentelle und klinische Untersuchungen zu dieser Methode veröffentlichte Borggrefe Mitte der 1990er Jahre ein Buch. Die anfänglich spektakuläre (und inzwischen gängige) Behandlung hat er eine Woche lang in Chinas Hauptstadt Kollegen demonstriert. „Zu meinen Patienten gehörte auch ein hohes Regierungsmitglied.“ Zum Abschied bekam der deutsche Kardiologe eine Ehrenprofessur der Universität Peking verliehen. Rückblickend bedauert Borggrefe, dass danach seine Kontakte ins Reich der Mitte versickerten.

Nahezu sein ganzes Berufsleben spürte der Klinikchef und Wissenschaftler jenen Phänomenen beziehungsweise vererbten Dispositionen nach, die eine unheilvolle Rolle spielen, wenn der plötzliche Herztod selbst junge Menschen ohne einschlägige Vorerkrankung attackiert. Dazu gehört etwa das seltene Brugada-Syndrom, bei dem aufgrund genetisch veränderter Eiweißmoleküle der Zellaustausch von Natrium- und Kalium-Ionen in Herzzellen aus der Balance gerät. Weil davon in erster Linie Männer tödlich im Schlaf betroffen sind, hat sich in ländlichen Regionen von Thailand der Brauch entwickelt, so Borggrefe, sich auch bei maskulinem Geschlecht mit Frauenkleidern ins Bett zu legen – um böse Geister zu überlisten.

Klavier und Oboe als Hobby

Wissenschaftliche Preise künden von Borggrefes Expertise rund um Herzrhythmusstörungen. Außerdem hat ihn die Europäische Gesellschaft für Kardiologie geehrt. Und für seine Leistungen als Forscher, aber auch als Mediziner an der Behandlungsfront sprechen weit über 1000 Veröffentlichungen in der „Pubmed“-Datenbank. Unter Mannheims Medizin-Hochschullehrern hat keiner mehr publiziert.

Fest steht für den Neu-Pensionär, weder an einer anderen Klinik noch einem ausländischen Medizinzentrum eine Position zu übernehmen – „entsprechende Angebote habe ich bereits abgelehnt“. Der Mittsechziger will wieder mehr Klavier und Oboe spielen, mit seiner Frau verreisen und sich um seine Oldtimer-Autos kümmern. „Und für Freundschaften habe ich jetzt endlich mehr Zeit.“ Seine UMM-Nachfolge ist geregelt: Klinikum und Fakultät haben Daniel Dürschmied vom Universitätsklinikum Freiburg berufen.