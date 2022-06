Dem Sanierungsbedarf im Stadion auf der Spur

Knapp 20 Mitglieder des Gemeinderats haben am Mittwoch das Carl-Benz-Stadion besucht. Unter Führung von Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer und Fachbereichsleiter Uwe Kaliske machten sie sich ein Bild vom Sanierungsbedarf in der Heimspielstätte des SV Waldhof. Ein Gutachten hatte Anfang Juni ergeben, dass – unabhängig von der Spielklasse – kurzfristig dringend acht Millionen Euro fließen müssen. Bei einem Verbleib in der 3. Liga wären weitere 22 Millionen erforderlich, 49 Millionen beim angestrebten Aufstieg in die 2. Liga und 61 Millionen in der 1. Liga. Dennoch will die Stadt als Eignerin an dem Stadion festhalten. Die Spielbetriebs-GmbH – das machte Geschäftsführer Markus Kompp erneut sehr deutlich – möchte einen Neubau an anderem Ort (ausführlicher Bericht in der Freitagausgabe). sma

