Delegation aus Chisinau zu Besuch

Die Stadt Mannheim hat vom 22. bis 25. Mai eine offizielle Delegation aus der Partnerstadt Chisinau (Hauptstadt der Republik Moldau) unter Leitung von Vizebürgermeister Ilie Ceban zu Gast. Laut einer Mitteilung der Stadt wird der Besuch unter anderem Anlass zum Austausch über die aktuelle Lage in Chisinau angesichts des Krieges in der Ukraine geben. Die Republik Moldau sei in Folge des russischen Militärangriffs auf die Ukraine und des enormen Zuzugs von Geflüchteten als unmittelbares Nachbarland erheblichen humanitären Belastungen ausgesetzt. Die Stadt Mannheim habe daher konkrete Hilfeleistungen zugesagt.

Wie die Stadt weiter mitteilt, wird Vize-Bürgermeister Ilie Ceban über die aktuelle Lage in Chisinau im Rahmen der Hauptausschusssitzung am Dienstag, den 24.05. um 16.30 Uhr direkt berichten. Der Beitrag werde simultan aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzt. red/kako

