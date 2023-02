DebattierBar im Februar

Karneval, Kirche, Kabarett und Ketzerei – wie weit darf Religionskritik gehen? Und sollte in einer offenen Gesellschaft die Meinungsfreiheit dort begrenzt werden, wo sich Menschen in ihrem persönlichen Glauben angegriffen fühlen? Über diese und weitere Fragen, die sich aus dem Spannungsfeld von Meinungsfreiheit und als persönlichem Angriff empfundener Äußerung ergeben, diskutieren bei der Abendakademie der muslimische Politologe und Gelehrte Talat Kamran und der atheistische Journalist Matthias Heitmann. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr im Saal der Abendakademie statt, Eintritt 7 Euro. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1