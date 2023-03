Debatte um Autos

Wie geht es weiter mit der Verkehrsberuhigung in der Mannheimer Innenstadt? Das fragen sich die Gemeinderatsfraktionen von Grünen und LI.PAR.Tie – und laden zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Hintergrund ist das Ende des Verkehrsversuchs. Wie es in einer gemeinsamen Erklärung heißt, bewerten die beiden Ratsfraktionen die Entscheidung als großen Rückschritt bei der Verkehrswende in Mannheim. Gemeinsam wolle man mit allen, die an einer wirklichen Verkehrswende interessiert seien, am Freitag, 10. März, um 18 Uhr im Trafohaus Mannheim (Keplerstraße 22) debattieren und Aktionen vereinbaren. Mit dabei sein werden Gerhard Fontagnier, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen-Gemeinderatsfraktion, sowie Dennis Ulas, Fraktionsvorsitzender der Gemeinderatsfraktion LI.PAR.Tie.

Die Stadtverwaltung hat entschieden, den Verkehrsversuch in der Innenstadt zum 13. März zu beenden und die Absperrungen in der Kunststraße und Fressgasse abzubauen (wir berichteten). Der Verkehrsversuch habe aber nachweislich den Durchgangsverkehr reduziert und die Anzahl der Fahrradfahrer signifikant erhöht, hieß es. Nichtsdestotrotz sei es jetzt erforderlich, Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt zu entwickeln. her