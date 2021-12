Debatte über Sauberkeit

Es ist eines der am meisten diskutierten Themen in Mannheim: die Sauberkeit in der Stadt. Die CDU-Fraktion hatte deshalb in einem Antrag eine „Qualitätsoffensive“ beim städtischen Eigenbetrieb Stadtraumservice gefordert, der für die Stadtreinigung zuständig ist. Oberbürgermeister Peter Kurz räumte ein, dass die „Ergebnisse in Teilen nicht befriedigen können“. Er trat aber dem im CDU-Antrag möglicherweise vermittelten Eindruck entgegen, die Kollegen machten ihre Arbeit nicht richtig. Kurz verwies auf die durch die Pandemie enorm gestiegenen Müllmengen. „Wir holen aus dem Wald das Doppelte an Müll raus wie vorher.“ Gemeinderat und Verwaltung verständigten sich nun über regelmäßige Berichte über die Lage. Gegebenenfalls müsse man bei der Zahl der Mitarbeiter „nachschärfen“, so Claudius Kranz (CDU).

Nicht durchsetzen konnte sich die Mannheimer Liste mit einem Antrag. Sie hatte sich für die Schaffung von drei Stellen für „Müll-Detektive“ ausgesprochen, die Verschmutzungen mit Bußgeldern ahnden. imo

