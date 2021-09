Debatte über MVV-Heizwerk

Die MVV Energie will auf der Rheinau, in der Nähe des Grosskraftwerks Mannheim (GKM), ein Heizwerk bauen. Doch dagegen gibt es, wie berichtet, Widerstand von Umweltschützern. So kommt es am Dienstag, 28. September, 9 Uhr, zu einem öffentlichen Erörterungstermin im Cinemaxx-Kino in N 7.

Auf diesem Gelände soll das Heizwerk gebaut werden. © Christoph Blüthner

Die sogenannte Besicherungsanlage in der Graßmannstraße dient nach Angaben des Unternehmens der Fernwärmeversorgung. Sie soll zum einen die Spitzenlastabdeckung übernehmen, also in den kältesten Tagen des Jahres, wenn der Bedarf am größten ist, Fernwärme erzeugen. Zum anderen sei das Heizwerk, das mittels Gas und Öl befeuert werden kann, zur Absicherung gedacht: So soll es einspringen, wenn andere Anlagen zeitweise ausfallen. Damit bildet es auch die Voraussetzung für das Abschalten eines weiteren Blocks des GKM, das immer noch den größten Teil der Fernwärme erzeugt.

„Heizöltank unverantwortlich“

Entsprechend sind die Umweltschützer nicht generell gegen den Bau der Anlage. Doch sie hadern mit der konkreten Planung. So kritisiert nach dem BUND nun auch das Mannheimer Umweltforum die Ausgestaltung des Projekts. Insbesondere mit dem geplanten Heizöltank und der beantragten Betriebszeit ist die Initiative unzufrieden.

„Die beantragte Einsatzzeit von bis zu 7000 Stunden im Jahr mit fossilen Brennstoffen gleicht eher dem Regelbetrieb eines Heizwerkes als einer Besicherungsanlage“, bemängelt die Gruppe in einer Pressemitteilung. „Zudem ist der Bau eines mehr als 2,5 Millionen Liter fassenden Heizöltanks in einem Hochwasserrisikogebiet nur 400 Meter vom Rhein entfernt unverantwortlich.“

Die MVV sieht das anders. Die Einrichtungen zur Verwendung von extra leichtem Heizöl entsprächen dem neuesten Stand der Technik und erfüllten alle genehmigungsrechtlichen Anforderungen, teilte das Unternehmen als Reaktion auf die Kritik mit.

Offenbar sind dennoch nicht alle restlos von dem Projekt überzeugt: Rund 20 Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Umweltverbänden sind beim Regierungspräsidium Karlsruhe gegen das Vorhaben eingegangen, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Zum Inhalt dürfe sie keine näheren Angaben machen.

Beim öffentlichen Erörterungstermin am Dienstag werden sie jedoch samt der Einschätzung der MVV nochmals vorgetragen. Wer zuhören möchte, sollte geimpft, genesen oder getestet sein. Bei der Veranstaltung herrscht Maskenpflicht.

Anschließend ist wieder das Regierungspräsidium am Zug: Es wird voraussichtlich bis spätestens Ende November über die Einwendungen entscheiden – und damit auch über die Genehmigung des Projekts.

