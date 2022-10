Debatte über Future Skills

Stefan Fulst-Blei, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag und stellvertretender Fraktionsvorsitzender, lädt an diesem Freitag, 14. Oktober, zu einer Diskussionsrunde zum Thema berufliche Bildung in Mannheim ein. Um 18 Uhr diskutieren hierzu Expertinnen und Experten im Haus der Handwerkskammer (B 1, 1-2). Eingeladene Gäste sind: Stefan Baron, Geschäftsführer der AgenturQ und Weiterbildungsexperte; Monisha Choudhury, Abteilungsleiterin des Bereichs IT an der Werner-von-Siemens-Schule; Alexander Dirks, Geschäftsbereichsleiter für Meisterprüfungen bei der Handwerkskammer und Daniela Schiermeier, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der ABB.

Kampf um Fachkräfte

Besprochen werden soll unter anderem, wie dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann, warum vor allem in Berufen des Handwerks und der IHK der Nachwuchs fehlt, was sich ändern muss, damit die duale Ausbildung attraktiver wird, und welche Fähigkeiten in einer dualen Ausbildung vermittelt werden müssen, damit Fachkräfte ihren Aufgaben in der Zukunft gerecht werden können. red/kako