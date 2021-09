Debatte im Queer-Zentrum mit Mannheimer Kandidierenden

Mannheim. Um Themen wie die Elternschaft homosexueller Paare, das Transsexuellengesetz und Zuwanderung geht es bei einer Podiumsdiskussion an diesem Donnerstag, 23. September, im Queeren Zentrum Mannheim (QZM) in G 7,14. Zu Gast sind vier Mannheimer Kandidierende für den Bundestag – Melis Sekmen (Grüne), Roland Hörner (CDU), Konrad Stockmeier (FDP) und Isabel Cademartori (SPD) – sowie Alexandria Dritschler. Sie ist Sprecherin der Landesarbeitsgruppe Queer von der Partei Die Linke. Die Diskussion beginnt um 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Einladung heißt, bietet der Abend in einer offenen Fragerunde allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, Antworten zu strukturellen Problemen der queeren Community in Deutschland zu fordern. Die Kandidierenden erhalten demnach die Möglichkeit, sich zu Schwerpunktthemen wie dem Transsexuellengesetz zu positionieren, dessen Verfahren und Vorschriften bereits vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden seien.

Auch das Thema Migration wird laut Ankündigung im queeren Kontext näher beleuchtet. Der Schutz von Geflüchteten, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, benötige besonderen Rückhalt aus der Politik. Die Diskussion wird laut den Organisatoren auch das Abstammungsrecht thematisieren – durch die rechtliche Definition von Elternschaft benachteilige es homosexuelle Paare. „Eine Reformation des Abstammungsrechts würde bedeuten, dass sich die nächste Bundesregierung auch zu Familien bekennt, die nicht dem traditionellen Bild aus Vater, Mutter und Kind entsprechen“, heißt es in der Einladung.

Im QZM gilt die 3 G-Regel. Wer die Debatte vor Ort verfolgen will, muss sich anmelden – per Mail an katrin.hofner@qzm-rn.de. Eine Teilnahme ist auch online über Zoom und Facebook möglich. Weitere Infos dazu ebenfalls unter genannter Mail-Adresse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2