Dauerausstellung zur Historie Mannheims im Marchivum

Mannheim. Die neue Dauerausstellung im Marchivum im Ochsenpferchbunker in der Neckarstadt zeichnet auf mehr als 500 Quadratmetern die über 400 Jahre alte Historie Mannheims auf bisher nie da gewesene Weise nach. Am Wochenende findet die Eröffnung der Ausstellung statt. Sie kann am Sonntag von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Es gibt zudem kostenfreie Führungen jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es gilt die 3G-Regel.

Nach dem Eröffnungswochenende ist die Dauerausstellung zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag, Donnerstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 20 Uhr. Führungen finden dann ohne Anmeldung, aber mit begrenzter Teilnehmerzahl mittwochs 16.30 Uhr und sonntags um 15 Uhr statt. Tickets kosten fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Schüler in Klassen ein Euro.