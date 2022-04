Datenpanne: Inzidenz liegt viel höher

Die Stadt hat 500 neue Corona-Fälle und einen weiteren Toten gemeldet, einen über 90-Jährigen in einem Krankenhaus. Da es am Dienstag eine Woche zuvor 324 Neuinfizierte waren, ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder gestiegen. Aber sehr viel stärker als erwartet: Sie liegt jetzt bei 839,1, weil das Landesgesundheitsamt den Wert vom Vortag von 677,7 auf 782,6 korrigiert hat. Eine technische Umstellung wegen der Osterfeiertage habe zu einer fehlerhaften Berechnung geführt, heißt es. Das Problem betrifft ganz Baden-Württemberg. So wurde die Inzidenz im Landesdurchschnitt (von 642,1 auf 834,5) noch stärker angehoben als für Mannheim. In Zeiten, in denen die Corona-Zahlen noch sehr viel wichtiger waren, hätte eine Panne derartigen Ausmaßes ziemlich viel Beachtung gefunden.

Auf das stark gesunkene Interesse an der Pandemie reagiert die Stadt nun auch, indem sie die Erreichbarkeit ihrer Corona-Hotline einschränkt. Unter 0621/293 22 53 geht nur noch montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr jemand ans Telefon, nicht mehr am Wochenende. sma