Das wollten die Leserinnen und Leser wissen

Mannheim. Coronabedingt waren im Saal keine Fragen möglich. Leser konnten aber im Vorfeld einreichen, was sie interessiert.

Dieter Heißler: Frau Sekmen, befürchten Sie, dass wir einmal Stromlücken haben werden und in Süddeutschland dann Atomstrom aus Frankreich importieren müssen? Robert Schnörr stellte der Grünen-Kandidatin eine ähnliche Frage: Ist unsere Versorgungssicherheit gefährdet?

Melis Sekmen: Den Klimaschutz werden wir nicht alleine voranbringen können. Wir brauchen auf europäischer Ebene ein Klimaschutzgesetz, das auch andere Länder verpflichtet, die erneuerbaren Energien auszubauen. Es bringt uns nichts, wenn wir hier alles ausbauen und Frankreich noch die Kernenergie vorantreibt. Das ist für uns ein Riesenlebensrisiko. Auch von höherer Ebene muss eine klare Richtlinie kommen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der nächsten Bundesregierung eine starke grüne Stimme haben, die das in der internationalen Außenpolitik auch setzt. Anders wird es nichts.

Freddy Hackbarth: Frau Sekmen, wie soll ich als Bewohner eines Mietshauses in der Neckarstadt-Ost ein E-Auto unterhalten können? Wo soll ich es laden? Parkplätze zu finden ist immer schwierig, vor allem, wenn gleichzeitig gefordert wird, etwa aus Parkplätzen in der Langen Rötterstraße Flächen für Fußgänger zum Verweilen zu machen.

Melis Sekmen: Wir Grüne haben uns dafür stark gemacht, dass die Ladeinfrastruktur jetzt endlich auch in Mannheim ausgerollt wird. Zum Thema E-Ladesäulen in Mietshäusern: Ich war diese Woche bei einem Unternehmen auf Turley, das genau diese Ladesäulen herstellt. Die haben ein System, mit dem man genau abmessen kann, wie viel Strom die jeweilige Wohneinheit über diese Ladesäule verbraucht hat. Das sind Technologien, die wir jetzt in die Fläche tragen müssen. Da müssen wir ansetzen, damit auch der Mieter in der Neckarstadt-Ost vor seiner Haustür oder in der Tiefgarage sein Auto laden kann.

Isabel Cademartori (meldet sich zu Wort): Ein Vorschlag von mir wäre, Quartiersgaragen zu bauen, gerade in Stadtteilen, in denen große Parkplatznot herrscht. Dort kann man dann auch Ladesäulen gleich installieren.

Gabriele Reisigel: Frau Cademartori, in Mannheim fehlen bezahlbare Wohnungen. Gleichzeitig werden auf Franklin viele Gebäude abgerissen. Wie passt das zusammen?

Isabel Cademartori: Der freie Wohnungsmarkt hat nicht für bezahlbare Wohnungen gesorgt. Es entstehen nur teure Wohnungen. Deswegen hat der Gemeinderat damals ein Gesamtkonzept für Franklin entwickelt. Damals gab es keine linke Mehrheit, und die Vorgabe war, dass die Konversion nichts kosten darf. Trotzdem hat man es geschafft, 20 Prozent der Wohnungen dort zu bezahlbaren Preisen anzubieten. Es geht auf Franklin nicht darum, eine Wohnblocksiedlung hochzuziehen, sondern darum, einen lebenswerten, zukunftsgerichteten Stadtteil mit vielen Grünflächen und neuen Mobilitätsformen zu entwickeln. Dafür wurde an manchen Stellen etwas abgerissen, an anderen etwas aufgebaut.

