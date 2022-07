Mannheim. Am Freitag ist es sonnig mit Quellwolken bei 25 Grad am Tag und 12 Grad in der Nacht. Am Samstag Sonne und teils Wolken bei tagsüber 27 Grad und nachts 13 Grad. Am Sonntag erneut sonnig mit flachen Quellwolken bei 24 Grad am Tag und 15 Grad in der Nacht.

