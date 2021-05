Das Stadtdekanat wird aufgelöst

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat entschieden: Das katholische Stadtdekanat Mannheim ist bald Geschichte. 2025, spätestens 2026 wird es ebenso wie alle einzelnen Mannheimer Pfarrgemeinden aufgelöst. Im Zuge des Prozesses der Kirchenentwicklung entsteht daraus eine einzige Pfarrei.

Es klingt wie ein tiefer Seufzer. „Ich weiß, es gibt da viele Sorgen“, sagt Karl Jung, der katholische Stadtdekan. Der Veränderungsprozess, die neuen, im Detail noch völlig unklaren Strukturen lösen bei den Gläubigen in den Gemeinden nicht nur Begeisterung aus. Einige arbeiten zwar mit an neuen Konzepten – andere indes hegen Ängste vor viel zu großen, anonym werdenden Strukturen und dem Moment, in dem die Kirche in ihrem Vorort nicht mehr präsent ist.

Jung kennt diese Ängste und nimmt sie ernst. „Es wird neue, andere Gemeindeformen geben“, versichert er, „und wir werden gewährleisten, dass es zu festen Zeiten verlässlich Eucharistiefeiern auch in den Vororten gibt“, sagt er zu. „Aber das wird nicht mehr in allen Pfarreien sein – das ist doch jetzt schon nicht mehr möglich“, gesteht er.

Denn das ist der Grund für die Umwälzung: „Wir haben einfach nicht mehr genug pastorale Mitarbeiter, das muss man realistisch sehen“, sagt Jung. Derzeit gibt es in Mannheim 53 katholische Priester, 18 davon Pensionäre, teils in sehr hohem Alter. Nachwuchs kommt nur vereinzelt. Es werden also immer weniger, die Sakramente spenden dürfen. Das ist nicht nur in Mannheim, sondern überall so.

Jung hat daher bereits vor über zehn Jahren einen Zukunftsprozess initiiert. „Ich wollte, dass wir uns früh Gedanken machen, wie wir darauf reagieren“, so der Dekan. Die Gespräche dafür waren längst angelaufen, als 2014 Stephan Burger Erzbischof von Freiburg wurde. Der stieß vor über zwei Jahren einen Prozess der Kirchenentwicklung für die gesamte Erzdiözese Freiburg an. Sie sei „kein Selbstzweck, sondern die notwendige Voraussetzung dafür, dass auch in Zukunft Kirche als Gemeinschaft erfahren werden kann“, so der Erzbischof.

„Einfach eine Notwendigkeit“

„Wir haben weniger Gläubige, weniger Priester, weniger finanzielle Mittel – es ist also unabdingbar, dass wir Schwerpunkte setzen und uns auch irgendwo verabschieden“, erklärt Jung dazu. Mannheim habe mit dem von ihm angestoßenen Zukunftsprozess da „schon gute Vorarbeit geleistet“, etwa mit speziellen Konferenzen für Frauen, Jugendliche und Ehrenamtliche, und sei davon nicht überrascht worden. „Wir haben daher beide Prozesse, unsere Überlegungen und die des Erzbistums, zusammengelegt und stellen uns jetzt gemeinsam der Aufgabe, die Kirche der Zukunft zu formen“, sagt Jung.

Die Vorgabe für den strukturellen Rahmen kommt aus Freiburg. Die erste Planung sah zwischen 36 und 41 neue Pfarreien vor – bei zunächst 61 verschiedenen Varianten, welche Gemeinde wohin gehört. Dazu gab es einen langen, teils sehr kontroversen innerkirchlichen Diskussionsprozess, der sich durch Corona verzögerte. Im Frühjahr entschied der Erzbischof den endgültigen räumlichen Zuschnitt. Aus den 224 Seelsorgeeinheiten zwischen Odenwald und Bodensee werden 36 neue, kirchenrechtlich eigenständige Pfarreien. Geplant ist, das zum 1. Januar 2022 als verbindliche Planungsgröße zu betrachten. Wirksam wird es dann aber erst 2025/2026.

Für Mannheim ändert sich von der räumlichen Zuordnung nicht so viel wie anderswo. Aus dem bisherigen Stadtdekanat wird einfach eine Pfarrei – in den vorhandenen Grenzen des Dekanats. „Damit hat der Erzbischof unserem Wunsch entsprochen“, so Karl Jung. Froh darüber ist Hansheinrich Beha, als Vorsitzender des Dekanatsrates der oberste Ehrenamtliche, auch wenn er weiß, dass manchem Gläubigen der Abschied von „seiner“ Pfarrei schwerfällt: „Es ist einfach die Notwendigkeit da, darauf zu reagieren, dass wir weniger werden“, so Beha.

Ein, so sagt Jung, „Knackpunkt“ sei zwar die Zuordnung von Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen gewesen, die – obwohl politisch zum Rhein-Neckar-Kreis gehörend – bisher Teil des Stadtdekanats sind. Weil dort aber alle Pfarrgemeinderäte dafür votierten, die alte Zusammengehörigkeit beizubehalten, kam dafür letztlich der Segen aus Freiburg.

Mit rund 90 000 Katholiken steht Mannheim im gesamten Erzbistum an zweiter Stelle der neuen Pfarreien – größer ist nur mit 114 000 Mitgliedern die neue Pfarrei Bruchsal, an deren Spitze der frühere Mannheimer Pfarrer Lukas Glocker steht. Die durchschnittliche Größe einer neuen Pfarrei beträgt 50 000 Katholiken.

Wie diese neue Struktur mit Leben gefüllt wird, soll nicht zentral festgelegt werden, hat der Erzbischof versprochen. „Rahmensetzungen“ werde es aber geben, ließ er verlauten, damit „die Menschen die Kirche als nah und weit und nicht als eng und fern erleben“. In Mannheim läuft dieser Prozess bereits. „Wir haben zum Glück früh angefangen und sind jetzt Vorreiter“, so Beha. Dazu bildeten sich „Thementeams“, in denen Haupt- und Ehrenamtliche zusammenarbeiten. Klar ist schon, dass es bestimmte Themenkirchen – die Jugendkirche in Liebfrauen oder Heilig Geist mit Schwerpunkt Musik – geben wird sowie für bestimmte Stadtteile „Pastorale Zentren“. An vielen Details wird gearbeitet.

Gemeindeteams stärken

Dabei stehe fest, dass es für ganz Mannheim zwar nur noch einen Pfarrgemeinderat und einen Stiftungsrat gebe. „Dafür müssen wir aber die Gemeindeteams stärken“, betont Jung: „Wir brauchen Menschen vor Ort, die für die Kirche stehen, die Ansprechpartner sind und Angebote organisieren“, ist ihm klar. Jung wird den Prozess weiter begleiten, bis seine Amtszeit Ende 2023 endet. „Möglicherweise“, so deutet er an, gestalte er danach eine Weile die Übergangszeit mit, denn die Amtszeit der 2020 gewählten Pfarrgemeinderäte dauert bis 2025. „Das entscheidet aber der Erzbischof“, so Jung. Sicher sei, dass die neue Pfarrei dann von einem neuen Leitenden Pfarrer geführt werde – unterstützt von mehreren weiteren Priestern, deren Anzahl offen ist. Jung geht in die Kirchengeschichte als letzter Mannheimer Dekan ein.