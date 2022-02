Das sind die Finalisten-Ideen für ein besseres Mannheim im Kurzüberblick

Mannheim, wie wär's ...

… mit sich mehr zu den Flüssen zu öffnen?

Mannheim hat im Hinblick auf die Flüsse nur auf dem Papier vieles zu bieten, konstatiert „MM“-Redakteurin Anke Philipp: Entwicklungskonzept Innenstadt, Blau-Mannheim-Blau, blau-Mannheim-grün, Hafen.Stadt.Mannheim, die Gehl-Studie. Seit Jahren hat man sich vorgenommen, Wohnen und Arbeiten am Wasser zu ermöglichen, Uferlagen aufzuwerten und bessere Zugänge zu schaffen. Einiges ist passiert - doch zu wenig. Denn durchgängig attraktiv kann sich Mannheim an seinen Uferlagen wohl nicht nennen, so recht hat man zwischen Fluss und Stadt kein Land gewonnen. Dabei sind derartige Wasserlagen in Citynähe in anderen Städten längst zu hochwertigen Standorten für Wohnungen und Büros, für Freizeit etc. umgebaut worden. Und auch in Mannheim wäre mehr drin.

… mit einer Ehrenamtskarte?

Günstiger oder freier Eintritt in Museen, Bädern sowie bei Sport- und Kulturveranstaltungen für alle, die sich ehrenamtlich engagieren - in anderen Städten gibt es das schon lange, schreibt „MM“-Chefreporter Peter W. Ragge. So geben inzwischen mehr als 100 Kommunen in Rheinland-Pfalz die 2014 kreierte landesweite Ehrenamtskarte aus. Wie wäre es also, das auch für Mannheim einzuführen? Bernd Kupfer, Mitglied des Vorstands des TSV 1846 Mannheim sowie Ex-CDU-Stadtrat, schlägt das vor. Oft wollten Menschen gemeinsam etwas bewegen, mit anderen Menschen zusammenkommen und die Gesellschaft mitgestalten. „Hier wird aus einem Nebeneinander ein Miteinander“, sagt Kupfer. „Ohne das freiwillige Engagement wäre das gesellschaftliche Leben in seiner heutigen Form nicht möglich“, findet er.

… mit mehr Hilfe für Vereine?

Peter W. Ragge spricht sich für bessere, effektivere und vereinfachte Vereinshilfen aus: Wie wäre es, Formulare zu verwenden, für die man nicht mindestens eine Verwaltungslehre, wenn nicht gar ein Jurastudium braucht, um alle Fallstricke zu verstehen? Selbst für den Martinszug eines Kindergartens entstehe ja inzwischen ein bürokratischer Aufwand, der nur schwer zu begreifen sei. Ein Ansprechpartner müsse her. Nötig wäre ein - oder besser: mehrere - feste Ansprechpartner im Rathaus für Vereine, die sich als Helfer, als Ermöglicher, als Wegbereiter im Dickicht der Verwaltung verstehen, nicht als „Genehmigungsbehörde“ mit obrigkeitsstaatlichem Gehabe. Vielleicht könnte man sie bei den Bürgerdiensten ansiedeln?

… mit einem neuen Paradeplatz?

In seinem Gastbeitrag schlägt Lutz Pauels eine Neugestaltung des Paradeplatzes vor. „Blumenrabatte könnten vielleicht an die Ränder des Platzes verschoben werden, mit viel Raumgewinn in der freien Mitte“ , schreibt er. In der Mannheimer Innenstadt fehlten vor allem geeignete Plätze für Veranstaltungen - das sei Faktum und zugleich ein struktureller Nachteil für die „Inszenierung der City“. Auch entstünde „Raum für eine gute Außengastronomie. Wäre es nicht schön, von dort aus den Märkten, den Festen, Straßenkünstlern und Musikern zuschauen zu können?“ Mit „einer verkehrsberuhigten Anbindung an das dort hoffentlich neu entstandene Stadthaus in N 1?“, so Pauels. „Ja, es ist sehr wichtig, Historisches zu erhalten. Aber auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Weiterentwicklungen in der City hin zum Besseren“, ist er sich sicher.

… mit einem Musikfestival für alle?

Kultur will immer einen und eint doch meist nur die, die sich eh einig sind - weitgehend wenigstens, findet „MM“-Kulturchef Stefan M. Dettlinger. Auch Theatermacher verbreitern das Portfolio ihrer Angebote, schafften dadurch aber oft vor allem eines, beschreibt er beispielhaft: Junge gehen getrennt von jungen Erwachsenen und die getrennt von Älteren und die getrennt von Alten ins Theater, der der Popkultur Zugeneigte also getrennt vom Schiller- und Schnitzler-Jünger, im schlimmsten Fall gar Frauen getrennt von Männern. Das sei der falsche Weg. Zusammenführung sei gefragt, das Schaffen gemeinsamer Erlebniswelten durch die Generationen, Bildungs- und Einkommensschichten hindurch. Auch in Mannheim.

… mit mehr Sauberkeit?

Man könnte mehr machen - „gerade in manchen Stadtteilen sieht es oft wüst aus, was Müll angeht“, findet Peter W. Ragge. Und bei der Planken-Reinigung sei die Frage, ob man nicht einfach eine neue Methode braucht. Aber es helfe nichts, nur auf die Stadt zu schimpfen oder immer mehr Reinigung zu fordern, auch wenn da weiter genügend Optimierungsbedarf bestehe. „Dreck fällt nicht vom Himmel. Es gibt Leute, die ihn einfach fallenlassen. Manchmal passiert das aus Versehen, aus Gedankenlosigkeit. In den meisten Fällen aber voller Absicht - aus Arroganz, weil man denkt, dass andere den Dreck schon wegmachen“, so Ragge. „Aus Faulheit oder Ignoranz - obwohl der Weg zu einem der 4250 Papierkörbe echt nicht weit ist.“ Das soll sich ändern.

