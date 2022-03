Das Schloss schließt öfter auf

Kein Aprilscherz: Ab 1. April wird das Schloss öfter für das Publikum geöffnet. Seit Juni 2021, als der Barockbau nach siebenmonatiger kompletter Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder zugänglich war, wurden die Öffnungszeiten zunächst auf vier Tage reduziert – von Donnerstag bis Sonntag. Nun kommen zwei Tage, nämlich Dienstag und Mittwoch, sowie neue Angebote hinzu.

Von 11 bis 17 Uhr können jeweils die Appartements aus der Zeit von Kurfürst Carl Theodor oder der Großherzogin Stéphanie besichtigt werden. Besondere Höhepunkte sind etwa das großherzoglich badische Hofsilber, das Diadem der Großherzogin, die prächtigen Tapisserien, die zum Teil in der Königlichen Gobelinmanufaktur in Paris hergestellt wurden, oder das Bibliothekskabinett der Kurfürstin Elisabeth Augusta, das den Zweiten Weltkrieg fast unbeschädigt überstanden hat. Neu seit dem vergangenen Jahr ist der Hofmusikraum zur Geschichte der „Mannheimer Schule“ und der großen Bedeutung von Orchester und Hofoper in kurfürstlicher Zeit oder die digitale Rekonstruktion des im Zweiten Weltkrieg komplett zerstörten Paradeschlafzimmers von Kurfürst Carl Philipp, das erleben kann, wer sich eine 3D-Brille aufsetzt.

Besucherzahl gesteigert

Ohne Führung auf eigene Faust erkunden kann man die Räume mit der App „Monument BW“ – einer multimedialen Tour mit zusätzlichen Erläuterungen zu jedem Raum und vielen Exponaten, mit ergänzenden Videos und Anekdoten. Die App kann bereits zuhause heruntergeladen werden. Der Eintritt beträgt – seit der Erhöhung zum Jahresbeginn 2022 – inklusive Audioguide oder App für Erwachsene neun Euro, ermäßigt 4,50 Euro und für Familien 22,50 Euro. Ukrainische Flüchtlinge können das Mannheimer Schloss aber, wie alle Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten, kostenfrei besuchen. Es genügt, den ukrainische Pass an der Kasse zu zeigen.

Neben dem freien Rundgang bietet das Schlossteam nun wieder samstags, sonntags und feiertags Führungen an. Der Start ist jeweils um 11, 12 und 14 Uhr am Museumseingang links im Mittelbau. Der Rundgang durch die Beletage bringt den Besuchern das gesellschaftliche Leben bei Hofe nahe. Hinzu kommen immer mal wieder wechselnde Themen- und Sonderführungen. Am Sonntag, 3. April, um 14.30 Uhr ist etwa die Sonderführung „Viva la musica – Es lebe die Musik“ betitelt. Für Sonderführungen ist, im Gegensatz zu regulären Schlossführungen, eine telefonische Anmeldung unter Tel. 06221/6 58 88 0 erforderlich.

Trotz landesweitem Besucherrückgang bei den Staatlichen Schlössern und Gärten in 2021, insbesondere wegen der Corona-Schließungen, ist für deren Geschäftsführer Michael Hörrmann das Mannheimer Barockschloss ein „kleiner Lichtblick“. Hier gab es nämlich eine Steigerung um 39,6 Prozent auf 23 586 Gäste.