Das sagt die Stadt Mannheim

Jens Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales bei der Stadt, sieht ebenfalls im Strukturwandel den entscheidenden Einflussfaktor auf den Arbeitsmarkt: „Darum sind die sozialen Problemlagen in Mannheim vielleicht eher mit denen im Ruhrgebiet zu vergleichen als mit denen in Heidelberg.“ Und in der Relation stehe Mannheim gut da.

Die Stadt unternehme sehr viel, um im Dienstleistungsbereich, etwa in der Kreativwirtschaft oder der Medizin-Technologie, Jobs zu schaffen. „Damit erreichen Sie meistens aber natürlich nicht die Arbeitslosen, die Hartz IV erhalten. Denn die neuen Arbeitsplätze sind nicht in der Produktion angesiedelt, sondern im Hightech-Bereich und erfordern viel Know-how.“ An diesem mangele es vielen Beschäftigungssuchenden aber: „Rund 60 Prozent aller Arbeitslosen im SGB II und III bringen keine Qualifizierung mit, bei Langzeitarbeitslosen im SGB II sind dies sogar knapp 75 Prozent“, sagt Hildebrandt. „In einer Wissensgesellschaft ist das jedoch das A und O.“

Die Gründe dafür seien vielfältig, einer sei auch die Zuwanderung aus Südosteuropa, die sich in Mannheim besonders bemerkbar mache, weil es einen „Klebeeffekt“ gebe: „Die Menschen kommen beispielsweise als Saisonarbeiter im Obst- und Gemüseanbau hierher, sie sanieren unsere Straßen und bauen unsere Häuser und leben dann gerne in Mannheim, weil es im Umland weniger Wohnraum gibt und sie hier eine tolerante Grundhaltung und eine gute soziale Infrastruktur vorfinden. Wir rufen Menschen, um zu arbeiten, und sie werden bleiben“, so Hildebrandt.

Bildungsgerechtigkeit als Ziel

Stadt, Jobcenter und Arbeitsagentur begegneten den sehr differenzierten Problemlagen auf vielfältige Weise: „Bildungsgerechtigkeit zu stärken und Armut zu bekämpfen, ist unser erstes und vornehmstes strategisches Ziel“, sagt der Fachbereichsleiter.

So gebe es nicht nur spezielle Förderprogramme für Unter-25-Jährige und Langzeitarbeitslose. „Wir treten auch gezielt an Zuwanderer aus Bulgarien heran und beteiligen uns an der Lokalen Stadterneuerung in der Neckarstadt-West, indem wir die Leistungsempfänger direkt ansprechen und zu Hause besuchen, um ihnen Chancen für eine Arbeitsaufnahme aufzeigen.“

Und noch etwas ist Hildebrandt besonders wichtig: „Ich habe Angst, dass Corona zu einer Vertiefung des Abstands zwischen Qualifizierten und weniger Qualifizierten führt. Das darf aber nicht sein: Wir müssen auch unqualifizierten jungen Menschen Chancen auf einen Ausbildungsplatz geben, damit die Corona-Pandemie nicht zur dauerhaften Arbeitslosigkeit bei der jüngeren Generation führt.“ mig