Das sagt die Agentur für Arbeit

Die Arbeitssituation beeinflusst also den Gesundheitszustand und das Verhalten der Menschen – und damit auch ihre Lebenserwartung. Warum aber ist der Arbeitsmarkt in Mannheim ein anderer als in Heidelberg? Und warum gibt es ausgerechnet in der „Arbeiterstadt“ mehr Arbeitslose?

Denny Krupp, Sprecher der hiesigen Agentur für Arbeit, kann das ganz gut erklären: „In Mannheim ist der Anteil an Menschen, die im produzierenden Gewerbe arbeiten, relativ hoch“, sagt er. „Etwa ein Viertel aller Beschäftigten, rund 51 000, arbeiten dort.“ Das sei historisch bedingt: „Mit Benz, Lanz und wie sie alle heißen, haben wir sehr große Unternehmen, die im produzierenden Gewerbe tätig sind. Darum haben sich auch die entsprechenden Arbeitskräfte hier angesiedelt.“

„Schwer für Industriestandort“

In den letzten 25 Jahren seien jedoch elf Prozent der Stellen in diesem Bereich weggefallen. „Das hat mit Automatisierung, Digitalisierung und Verlagerung ins Ausland zu tun“, erklärt Krupp. Zwar sei im gleichen Zeitraum im Dienstleistungsbereich – zu dem etwa Handel, Gastronomie oder Finanzwesen zählen – die Zahl der Stellen um etwa elf Prozent gestiegen. Die Jobs seien aber nicht vergleichbar. „Tendenziell sind im produzierenden Gewerbe eher die einfachen, die Helferberufe weggefallen“, sagt Krupp. „Aus einem ehemaligen Helfer in der Maschinenführung machen Sie aber nicht von heute auf morgen einen Bürokaufmann.“ Die Folge: „Alte Industriestandorte, wie Mannheim einer ist, tun sich mit dem Strukturwandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft etwas schwerer – und das schlägt sich eben auch auf dem Arbeitsmarkt nieder.“

In Heidelberg sei das anders, sagt Krupp: „Die hatten schon eh und je viel weniger verarbeitendes Gewerbe und stattdessen einen höheren Dienstleistungsanteil. Deshalb hat sich der Arbeitsmarkt dort im Grunde gar nicht so stark verändert.“

Migrantenanteil weiterer Grund

Dazu komme eine weitere Besonderheit: In Mannheim sei der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund deutlich höher als etwa in Heidelberg oder dem Rhein-Neckar-Kreis. „Und in dieser Personengruppe ist es so, dass es überdurchschnittlich viele gibt, die nicht die klassische deutsche Berufsausbildung haben“, so Krupp, „ganz einfach, weil sie in einem anderen Land groß geworden sind.“ So sei es für sie schwerer, Jobs zu finden. Im Juni etwa waren 43 Prozent der Arbeitslosen in der Stadt Ausländer.

Ferner beschrieben wissenschaftliche Studien ein weiteres Phänomen. „Insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit kann auch vererbbar sein“, sagt Krupp. „Wenn die Eltern oder Großeltern schon Hartz IV bekommen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachfolgegeneration auch hilfebedürftig wird, deutlich größer. Deshalb arbeiten Jobcenter und Arbeitsagentur besonders intensiv mit der Gruppe der Schulabgänger und jungen Menschen ohne Beschäftigung.“ mig