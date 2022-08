Das sagen Anime-Fans zum neuen Dragonball-Film

Die Superhelden sind los: Der Film „Dragonball Z: Superhero“ ist am Dienstag in den deutschen Kinos angelaufen. Auch im Mannheimer Cineplex auf den Planken haben mehrere Vorstellungen die Anime-Fans ins Kino gelockt. Beliebt ist nicht zuletzt eine „Original mit Untertitel“-Fassung am Abend. Die Fans fiebern mit, wie die Red-Ribbon-Armee, die einst von Son Goku eliminiert wurde, erneut für

...