Das Puzzle des Lebens

Vielleicht ist es eine Tradition aus längst vergangenen Kindertagen: Immer um die Weihnachtszeit herum kommt bei mir die Lust auf, mal wieder ein Puzzle zu legen. Nie mehr als 1000 Teile – es soll ja spätestens nach den Weihnachtsferien den Teppich im Wohnzimmer wieder geräumt haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein netter Zeitvertreib an trüben Tagen – aber auch ein Bild für das, was wir jetzt am Ende eines Jahres feststellen müssen: Wie wenig haben wir in diesem Jahr selbst beeinflussen können, von dem, was alles passiert ist. Und das trifft sicherlich nicht nur auf Corona-Jahre zu. Wir hatten zwar, wie eine kluge Kollegin formulierte, bei vielen Dingen die Hand im Spiel, aber ein anderer hatte das Spiel in der Hand.

Sind wir ehrlich: Ziemlich wenig ist wirklich planbar, überschaubar, vorherzusehen – obwohl wir uns das sicherlich manchmal so gewünscht hätten. Vieles liegt einfach nicht direkt in unserer Hand, zu vieles ist abhängig von den Umständen und damit nicht frei zu wählen. Wie Puzzleteile eben. Ein Puzzlespiel als Bild für das alte und auch für das neue Jahr: beinahe unendlich viele Teilchen am Anfang. Dann die Frage: sortieren oder nicht? Ordnung schaffen, einen Überblick bekommen – oder einfach frei aus dem Bauch heraus loslegen? Und dann ist es wie im richtigen Leben: An manchen Teilchen sitzt man lange, und manchmal hat man einen Lauf, alles geht scheinbar wie von selbst. Manchmal ist klar, wonach man Ausschau halten muss, manchmal hilft selbst der Blick auf das Bild auf der Verpackung nicht wirklich weiter. Aber manchmal, da fügen sich die Teile, so dass ein Eindruck des Bildes entsteht; ein Lichtblick sozusagen, der den Weg weiter weist, der ein Bild entstehen lässt.

Ohne Vertrauen geht es nicht

Am letzten Tag des Jahres feiert die Kirche den Heiligen Silvester, einen Papst aus dem 4. Jahrhundert. Die Lesung ist dem Propheten Ezechiel entnommen. Prophetenworte sind meist unbequem, sie sind nicht selten Drohworte, die auf Missstände aufmerksam machen und zu einer Änderung des Verhaltens auffordern. Der Prophet wendet sich im 6. Jahrhundert vor Christus an die Priester des Volkes Israel, das in der Gefangenschaft in Babylon sitzt und macht ihnen schwere Vorwürfe. Sie seien mitnichten Hirten ihrer Herden: Um die Kranken und Schwachen kümmerten sie sich nicht, den Verscheuchten gingen sie nicht nach, sie schützten ihre Herde nicht vor wilden Tieren, die sie bedrohen. Die Konsequenz: Gott selbst wird jetzt diese Aufgabe übernehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Prophet Ezechiel sagt es so: „Jetzt will ich meine Schafe selber suchen.“ Das hebräische „darasch“ meint hier: eifrig suchen, nachforschen, nicht locker lassen. Er wird die Wunden verbinden, Er wird sie hüten und beschützen. Eine Zusage an der Schwelle zu einem neuen Jahr, von dem wir nicht wissen, was es bringt. Gott ist der, der immer da ist. Gott geht mit, egal wie durcheinander oder unvollständig das Puzzle unseres Lebens auch sein mag, egal, was uns 2022 bringen wird. Wir haben es nicht in unserer Hand – oder nur wenig. Es ist eine Frage, mit wie viel Glauben und Vertrauen ich in dieses neue Jahr gehe. Ohne Vertrauensvorschuss wird es nicht gehen. Die Suche nach den passenden Puzzleteilen ist nicht allein unsere Suche. Nehmen wir diese Zusage ernst, dann können wir – trotz allem – mit diesem Vertrauensvorschuss in das neue Jahr gehen.

Inge Reimann

Katholische Schuldekanin

in Mannheim

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3