Das Mannheimer Maifeld Derby geht 2022 in die elfte Runde

Mannheim. Das elfte Maifeld Derby wird vom 9. bis 12. Juni 2022 mit abwechslungsreichem Programm stattfinden. Insgesamt werden 76 Künstler aus der ganzen Welt, darunter Grammy-Gewinner bis hin zu Newcomern aus der Pandemie, auftreten. Von Noise-Punk über Zecken-Rap bis zum Italo-Pop-Schlager ist alles dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Veranstaltung startet donnerstags mit einer Opening Party unter anderem mit Kid Simius am DJ-Set. Am Freitag folgen dann mitunter Rapper Chaoze One und Emma aus Mannheim. Zum Abschluss treten am Sonntag Die Nerven, Deutsch-Pop-Künstler Tristan Brusch und der Mannheimer Gringo Meyer auf.