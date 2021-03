„Da war doch schon mal eine Bestechungsaffäre im Rathaus?!“ So oder ähnlich dürften ältere Mannheimer überlegt haben, als sie dieser Tage von der Verhaftung einer Mitarbeiterin des Bauamtes lasen. Richtig. Mitte der 1980er Jahre sorgte das sogenannte Grundstückskarussell für Furore. Und das hatten zugunsten des Bauunternehmens Süba jahrelang zwei geschmierte städtische Beamte des Liegenschaftsamtes, außerdem zwei Bedienstete der evangelischen Stiftung Pflege Schönau in Schwung gehalten. Ein Immobilienmakler wirkte als spendabler Vermittler. Die Affäre um verschobenes Gelände und verknüpfte Zuwendungen mündete in Prozesse mit Haftstrafen bis zu fünf Jahren.

Es waren verschlungene Querbeziehungen, die sich zwischen einem Makler und den beiden Chefs sowie zwei weiteren Mitarbeitern des Mannheimer Liegenschaftsamtes und der Pflege Schönau als Verwalterin kirchlichen Grundbesitzes entwickelt hatten. Zur Kontaktpflege dienten gemeinsame Essen in Nobelrestaurants, außerdem Auslandsreisen, auch nach Südamerika, die jeder der Beteiligten per Banküberweisung selbst bezahlte, aber dafür Bargeld plus Spesen zugesteckt bekam. Dass der freischaffende Makler, der schon mal dicke Banknotenbündel aus der Hosentasche zog, quasi zum Team des damals an der Augustaanlage residierenden Bauunternehmens gehörte, davon kündete auch eine hausinterne Süba-Telefonliste: Und die führte den externen Bodenbeschaffer mit dem Spitznamen „Csárdásfürst“.

Von der Zeitung aufgedeckt Der „Mannheimer Morgen“ hatte bereits am 20. Juni 1984 auf das Grundstückskarussell hingewiesen. „Viele merkwürdige Zufälle bei der Vergabe von Gelände“ lautete damals die Schlagzeile des Berichtes, der ein kleines Beben auslöste. Zunächst bestritten das Mannheimer Rathaus wie auch die Stiftung Pflege Schönau jene veröffentlichten Machenschaften, die in der späteren Anklageschrift zitiert werden sollten. Die damalige „MM“-Redakteurin Waltraud Kirsch-Mayer, die auch heute noch für das Medienhaus schreibt, bekam für ihre Recherchen 1986 den renommierten Theodor-Wolff-Preis verliehen. red

Bei der besonderen Dreiecksbeziehung ging es darum, der expandierenden Süba samt Töchtern für den Bau von Häusern und Wohnungen im hart umkämpften Grundstücksmarkt Bauflächen zu beschaffen – insbesondere über Tauschgeschäfte. Und die waren durchaus üblich, weil die kirchliche Stiftung grundsätzlich keinen Boden veräußert. Kommunales Gelände über die Pflege Schönau zu erwerben, brachte auch deshalb Vorteile, weil keine politischen Gremien querschießen konnten. Obendrein fiel das Vorfinanzieren des Kaufpreises weg, weil die Kirche ihr Gelände im Erbbaurecht vergibt, um mit der Pacht Gotteshäuser und Pfarrstellen zu finanzieren.

Gerhard Widder geschockt

Als im August 1986 der Leiter des Liegenschaftsamtes verhaftet wurde, reagierte Oberbürgermeister Gerhard Widder genauso geschockt wie Baudezernent Hans Syren – schließlich genoss der damalige Behördenchef einen exzellenten Ruf. Ein gutes Jahr später umfasste die Anklageschrift 818 Seiten. Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit legte die Staatsanwaltschaft dem Makler, den zwei städtischen Beamten und einem Kirchen-Bediensteten zur Last. Der ebenfalls beschuldigte Chef der Pflege Schönau war einige Monate zuvor einem Herzinfarkt erlegen. Die Ermittler hatten Zuwendungen von mehr als einer Million Mark aufgelistet: Bargeld, Geschenke, Reisen und in zwei Fällen als Nachlässe bei einem Reihenhäuschen. Im Laufe des Landgericht-Prozesses zeigten sich alle Angeklagten geständig.

Ein gesondertes Wirtschaftsverfahren, in der Region Süba-Prozess genannt, richtete sich gegen den Bauunternehmer. Schon davor sorgte für Diskussionen, dass der verhaftete Baulöwe nach wenigen Tagen gegen eine Kaution von 2,4 Millionen Mark wieder auf freien Fuß kam, während der städtische Amtsleiter in Untersuchungshaft bleiben musste. Neben unzulässigen Zuwendungen wurde dem Süba-Chef Subventionsbetrug in Zusammenhang mit dem Rheinauer Gelände des 1983 Pleite gegangenen Unternehmens Mohr & Federhaff vorgeworfen. Dadurch wurde öffentlich, dass die Stadt beim Umwidmen der Industriebrache in ein Wohngebiet mitverdienen wollte und neben einem Wertausgleich eine Spende in Höhe von einer Million Mark verlangte, die für den Ausbau der Luisenpark-Seebühne und für die Kunsthalle gedacht war. Zu den Anwälten des Bauunternehmers gehörte damals Lothar Gaa, einst Landtagspräsident. Dieses Amt hatte der CDU-Politiker aufgegeben, nachdem ruchbar geworden war, dass er an Süba-Tochtergesellschaften beteiligt war und Aufträge erteilt hatte. Beim Süba-Prozess sorgten immer wieder Promi-Zeugen für Aufmerksamkeit: Beispielsweise lud das Gericht den damaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Lothar Späth. Für den Bauunternehmer endete das Wirtschaftsverfahren mit einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung plus Geldbuße von drei Millionen Mark.