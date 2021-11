Das denken Menschen aus München über Mannheim

München/Mannheim. Frankfurt hat eine, aber auch Stuttgart und Karlsruhe, und sogar die bayerische Landeshauptstadt München kann mit einer aufwarten: mit einer Mannheimer Straße. Und die Bewohner dort verbinden überraschend viel mit Mannheim, wie eine Umfrage zeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie viele deutsche Städte und Gemeinden eine Straße nach Mannheim benannt haben, das ist schwer herauszufinden. Ganz klar allerdings ist: Die Mannheimer Straße in München ist außerordentlich schön, wie unser Reporter Timo Schmidhuber dort bei einem Besuch sehen konnte.

Ein Bewohner der Straße schätzt aber auch die historischen Gebäude in Mannheim.

Die Straße in Schwabing, unweit der Leopoldstraße gelegen, wirkt mit ihrem vielen Grün und den schnuckligen Ein- und Zweifamilienhäusern wie eine kleine Idylle mitten in der Großstadt.

Eine andere Bewohnerin denkt an einen Jugendfreund, wenn sie den Namen Mannheim hört

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es gibt aber selbst in der Mannheimer Straße in München noch Menschen, bei denen es Zeit für einen Besuch in der Quadratestadt wird