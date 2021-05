Vollständig Geimpfte und Genese haben am Sonntag einige Freiheiten wieder bekommen. So fallen für sie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen weg, außerdem werden sie unter anderem negativ Getesteten gleichgestellt, sodass sie ohne Coronatest etwa zum Friseur oder in den Zoo gehen dürfen. Die Quarantänepflicht nach Reisen fällt für sie ebenfalls weg, sofern sie nicht aus einem Risikogebiet kommen.

