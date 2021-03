Diversität und die Freiheit, das eigene Geschlecht wählen zu können, rücken immer mehr in den Vordergrund – auch das Mannheim Forum hat sich am Wochenende deswegen mit der Gleichberechtigung auseinandergesetzt. Knapp eine Woche nach dem Weltfrauentag referiert Männerforscher Christoph May während des Studierendenkongresses – wegen Corona online – über in Jahrtausenden gefestigten Strukturen von Männern für Männer, die Geschlechterrollen und Ansichten vorgeben und eine diverse Gesellschaft unmöglich machten.

Das Mannheim Forum 2021 Das Mannheim Forum ist ein interdisziplinärer Studierendenkongress an der Universität – und einer der größten seiner Art in Deutschland. Er wird von einem ehrenamtlichen Team aus 60 Studierenden organisiert und findet jährlich statt. Das Forum wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, Studierenden eine Plattform zu geben, um sich mit Entscheidungsträgern auszutauschen. Dieses Jahr findet der Kongress das erste Mal online statt. Die Referenten werden per Video zugeschaltet, und mehrere Funktionen ermöglichen den Austausch. Eine davon ist der virtuelle Pausenhof, auf dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren können. pr

Zu Beginn gibt May einen Einblick in das Thema. Jeder wachse mit Einflüssen auf, die jeden Einzelnen unbewusst in geschlechtsspezifische Rollen drängen. „Ich war auf einem evangelischen Internat. Dort haben wir uns fast ausschließlich mit Männerverhältnissen beschäftigt“, sagt er. So sei das Vater-Sohn-Verhältnis eines der ältesten und immer wieder aufgegriffenen Motive. Ihm sei das aber nie aufgefallen. Erstmals in Kontakt mit dem Thema Männlichkeit sei er über seine Masterarbeit gekommen. Heute ist Christoph May als Männerforscher, Berater und Dozent tätig. Gemeinsam mit Stephanie May gründete er 2016 das Institut für kritische Männlichkeit. Dort geben sie Seminare und Workshops zu den drei Themen Männerbünde, Männerfantasien und kritische Männlichkeit.

Männerbünde in der Wirtschaft

Bei Männerbünden handele es sich um männliche Monokulturen, auf denen die Gesellschaft aufgebaut sei. „Mitglieder dieser Männerbünde bleiben unter sich, schließen andere aus und nutzen so Privilegien, derer sie sich oftmals nicht einmal bewusst sind“, sagt May. Und man finde solche Bünde überall. May führt Berufsfelder wie die Polizei, Bäcker oder Tischler auf. „Auch in der Wirtschaft greifen Männerbünde“, sagt er: „80 Prozent der deutschen Unternehmen verzichten vollständig auf weibliches oder intersexuelles Personal und verstellen somit auch neuen Ideen den Weg.“ All das passiere jedoch unbewusst, so Christoph May.

Historisch sei das Bild der männerdominierten Gesellschaft in unseren Köpfen verankert. „Man ist ja auch lange davon ausgegangen, dass es sich bei Jägern und Sammlern ausschließlich um Männer handelt“, so May. „In der Realität waren Frauen an diesen Arbeiten aber genauso beteiligt.“ Und auch bei aktuellen Themen sieht May ein männliches Dominanzproblem. „93 Prozent der Onlineexperten, die aktuell über die Pandemie, die Wirtschaft und andere Themen berichten, sind männlich“, sagt er: „Das Bild der Welt könnte so viel bunter sein, wenn man sich von den Bünden löst und für eine offenere diversere Gesellschaft arbeitet.“

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt Christoph Mays sind die Männerfantasien. Dabei untersucht er Filme und Serien, die ebenfalls männlich dominiert seien. Das beginne bei den Rollen der Protagonisten und ende bei den Regisseuren. Die Konsequenz seien ähnliche, wiederkehrende Ideen für Drehbücher und immer gleiche Handlungsstränge. So werde immer wieder die schon in der Bibel relevante Vater-Sohn-Beziehung thematisiert. „Es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein, wie männerdominiert der eigene Konsum ist“, sagt May.

Interesse an Aufklärung wächst

In der an die Vorstellung anschließenden Diskussion stellt Moderator Fabio Reith Fragen, die die Zuschauer in einer extra eingerichteten Chat-Funktion des Forums stellen konnten. Auf die Frage nach einem Lösungsansatz für eine Welt, in der mehr Platz auch für die Ideen von anderen Geschlechtern sei, überlegt Christoph May nicht lange. Ein Bewusstsein für die Problematik sei nötig. „Die Männerbünde müssen aufgebrochen werden und man muss lernen, selbstkritisch über die eigene Männlichkeit zu sprechen.“

Er habe aber in den vergangenen Jahren auch ein wachsendes Interesse an der Auflösung der Männerbünde bemerkt. Gleichzeitig betont er, dass ein Aufbrechen dieser Kulturen keine Degradierung der Männer bedeute. Die Rolle der Männer als Träger zahlreicher Privilegien sei es, sich für Minderheiten und für Gleichberechtigung einzusetzen. „Wir können alle nur gewinnen“, sagt er. „Ich sehe die Welt ganz anders, seit ich zum Beispiel bewusst Bücher von anderen Geschlechtern konsumiere.“ Der Strukturwandel müsse aber schon in der Kindheit ansetzen. „Man sollte seinen Sohn nicht in eine geschlechtergetrennte Fußballmannschaft stecken“, sagt May. Denn auch dabei handele es sich im Grund um Männerbünde, die die Sicht auf eine offenere Welt einschränken. Viel besser sei eine Mannschaft, in der alle unabhängig vom Geschlecht und gleichberechtigt spielen könnten.