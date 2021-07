Das bietet der „MM“ zur Wahl

Welche politischen Positionen vertreten die Kandidatinnen und Kandidaten im Mannheimer Wahlkreis? Wie wollen sie im Fall ihrer Wahl den großen Zukunftsfragen wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Sicherung des Wirtschaftsstandortes begegnen? Und was möchten sie für Mannheim erreichen? Antworten darauf wollen wir in unserer lokalen Berichterstattung zur Bundestagswahl geben.

Einer der Schwerpunkte ist dabei die „MM“-Wahlarena am Sonntag, 19. September, die – sofern es die Pandemie-Lage zulässt – um 16 Uhr im Nationaltheater stattfindet. Zu der Podiumsdiskussion eingeladen sind die Kandidierenden der im Bundestag vertretenen Parteien – also CDU, SPD, AfD, FDP, Linke, Grüne. Sollte die Wahlarena nicht als Präsenzveranstaltung möglich sein, ist eine digitale Variante geplant.

Mit den Kandidierenden dieser Parteien führen wir auch Interviews zu politischen Themen, die im Verlauf des Augusts auf den Mannheim-Seiten erscheinen. Dabei erfahren die „MM“-Leser auch etwas über den Lebenslauf der Kandidierenden. In Videos präsentieren sie sich zudem auf mannheimer-morgen.de.

Wir werden aber auch die Bewerberinnen und Bewerber der kleineren Parteien näher beleuchten. Darüber hinaus wollen wir über Podiumsdiskussionen anderer Mannheimer Einrichtungen berichten – genauso wie über die Wahlveranstaltungen der Kandidierenden und den Wahlkampf in den Sozialen Medien. Wir erklären, wie Stimmabgabe und Briefwahl funktionieren und analysieren am Wahlabend und den Tagen danach die Ergebnisse – in der Zeitung und auf unseren digitalen Kanälen. imo

