Das „Baby“ Queeres Zentrum großziehen

Der 2020 gegründete Verein „Queeres Zentrum Mannheim“ (QZM) hat seine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen durchgeführt. Vorsitzende ist und bleibt Susanne Hun. Die 47-jährige selbstständige Kommunikationsdesignerin bedankt sich laut einer Pressemitteilung für das eindeutige Votum und die Bestätigung im Amt: „Schön, dass der Verein mit meiner Arbeit als Vorsitzende zufrieden war. Das QZM ist mir ein Herzensanliegen und ,mein Baby‘, welches wir in den kommenden Jahren gemeinsam groß ziehen werden.“ Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit all den Engagierten aus dem Verein und der Community.

Indes scheiden Sarah Kinzebach und Katrin Hofner aus dem Vorstand aus. Das QZM bedanke sich „für die engagierte Arbeit im letzten Jahr“ und bedauere ihr Ausscheiden aus dem Vorstand, heißt es in der Presseinformation. Katrin Hofner bleibt dem Verein als Geschäftsführerin erhalten.

Der Posten des stellvertretenden Vorsitzes wurde nicht neu gewählt und wird von Johannah Illgner, politische Beraterin, 34 Jahre, bekleidet. Auch die Position des Beisitzes wurde nicht neu besetzt und liegt weiterhin bei Matthias Kück. Kück ist 58 Jahre alt, Keramikermeister und Arbeitstherapeut.

Neu in den Vorstand wurde die Beisitzende Cilly Dickmann gewählt. Die bereits schon länger in der Queerpolitik aktive Abiturientin steht kurz vor ihrem 19. Geburtstag und freut sich auf die Arbeit: „Meine Wahl in den Vorstand zeigt die Bedeutung von jungen Queers und ihren Anliegen im Verein. Das ist ein super Zeichen für alle jungen queeren Menschen in der Region.“

Kristina Scheuermann, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 34 Jahre, ist als Kassiererin gewählt worden und wird die finanziellen Geschicke des QZM lenken. Sie freue sich, ihre Expertise im Finanzbereich einzubringen und aktiv queere Themen in Mannheim und der Region mit den Mitgliedern voranzutreiben. Das Queere Zentrum Mannheim hatte beim Beteiligungshaushalt 2019 der Stadt die Bevölkerung überzeugt und eine Finanzierung in Höhe von 294 000 Euro erhalten.

Das QZM soll ein Ort sein zur Vernetzung, Stärkung und Sichtbarmachung von Menschen, die einer anderen als der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig sind, heißt es vom Team. Erst kürzlich hatte das QZM eine Übergangsheimat gefunden. Es ist nun temporär in der Stadt in den ehemaligen Verlags- und Galerieräume der Edition Panorama in G7, 14 auf 370 Quadratmetern zu Hause, während ein Standort für einen Neubau gesucht wird.