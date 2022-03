Immer mehr, immer größer, immer schneller, immer besser, immer schöner … Da könnte einem schon beim Zuhören schwindelig werden. Beschleunigung, Perfektion, Selbstoptimierung sind die Nöte und Megatrends unserer Zeit. Da möchte ich gerne „Halt!“ schreien und das Hamsterrad anhalten.

Darf es etwas mehr sein? Nein, danke! Denn mein Herzschlag, mein Atem, mein Denken sind seit 50 Jahren gleich, sie werden nicht immer schneller und besser. Eher im Gegenteil. Da frage ich mich ab und zu: Wann ist es genug? Wann bin ich gut genug? Oft habe ich den Eindruck, dass es nie genug ist: nie gut genug, nie schnell genug, nie schön genug, nie schlank genug. Wer sich in diese Spirale des „Immer mehr“ und „Nie genug“ begibt, der wird nie zufrieden sein – und Frieden brauchen wir in diesen Tagen dringend! Derjenige wird wahrscheinlich vorbeirennen an diesem wundervollen Ort, den man nur durch Entschleunigung und Stille findet. Wo Heil, Zufriedenheit und Frieden herrschen. Und wo er – Gott – auf uns wartet: tief in unserem Inneren. In jedem Menschen gibt es einen unzerstörbaren Kern göttlicher Liebe, der uns Heil-Sein und Ganz-Sein verspricht. Das ist viel mehr als schneller, größer und schöner!

Es gibt also auch ein Mehr, das durchaus erstrebenswert ist und uns guttut: das Mehr an Liebe, Vertrauen, Frieden, Glauben, Heil. Der christliche Mystiker Ignatius von Loyola nennt dieses Mehr das „magis“. Was in der ignatianischen Spiritualität in einen komplexen Prozess eingebunden ist, ist meiner Meinung nach eine alltagstaugliche Entscheidungsgrundlage. Ich habe es mir – zumindest ab und zu – zur Gewohnheit gemacht, meine Entscheidungen und Handlungen daraufhin zu prüfen, ob sie zu diesem „magis“ führen: zum Mehr an Leben für alle Beteiligten. Darf es etwas mehr sein? Da sage ich doch gerne: Ja, bitte!

Wäre das nicht ein gewinnbringender Vorsatz für die Fastenzeit? In der Fastenzeit geht es nämlich nicht in erster Linie um Verzicht, schon gar nicht um Selbstgeißelung, sondern um genau dieses „magis“: um Veränderungen, die zu einem Mehr an Leben führen, nicht nur für mich, sondern auch für ander. Somit auch zu mehr Nähe zu Gott. Er wartet auf uns.

Es lohnt sich, immer mal wieder innezuhalten, zu unterbrechen, um die Gegenwart (die oft so schnell an uns vorbeirast) wahrzunehmen. Meine und seine. Wenn beide aufeinandertreffen, ist das ein wunderbares Geschenk. Nehmen Sie sich in der Fastenzeit Freiraum für Stille und Entschleunigung, für Unterbrechung und Unperfektsein.

Würde Vladimir Putin gelegentlich innehalten und sich auf die Suche nach dem ignatianischen „magis“ machen: Ich bin sicher, seine Entscheidungen würden anders ausfallen. Wie sieht es mit Ihnen aus? Darf es etwas „magis“ sein?

Zwischen Arbeiten und Konsumieren soll Stille sein und Freude, dem Gruß des Engels zu lauschen: Fürchte dich nicht! Zwischen Aufräumen und Vorbereiten sollst du es in dir singen hören, das alte Lied der Sehnsucht: Maranata, komm, Gott, komm! Zwischen Wegschaffen und Vorplanen sollst du dich erinnern an den ersten Schöpfungsmorgen, deinen und aller Anfang, als die Sonne aufging ohne Zweck und du nicht berechnet wurdest in der Zeit, die niemandem gehört außer dem Ewigen. (Dorothee Sölle, 1929-2003)

Ute Arnold

Gemeindereferentin in der

Katholischen Gemeinde

Hemsbach