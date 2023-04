Dank neuer Trinkflaschen zu weniger Zuckerkonsum

Wenn Kinder an einem Freitagmittag freiwillig länger in der Schule bleiben, muss etwas Besonderes auf dem Programm stehen. Für die Drittklässler der Waldhofgrundschule sind es die Geschenke, die Rektorin Monika Kurz-Walz angekündigt hat: moderne und wiederverwendbare Flaschen aus durchsichtigem Hartplastik. Mit ihnen können sich die Kinder das Nass an jedem Wasserhahn in der Schule zapfen. Sie sind nicht mehr angewiesen auf mitgebrachte Getränke – und schon gar nicht auf süße Limonaden.

Diabetes mellitus Diabetes mellitus (die Zuckerkrankheit) ist eine Stoffwechselerkrankung, die zu erhöhten Blutzuckerwerten führt. Bei den Patienten ist das Hormon Insulin nicht ausreichend vorhanden oder wirkt nur vermindert. Gründe dafür sind eine genetische Veranlagung und eine bestimmte Lebensführung. Dazu gehören Übergewicht, Rauchen und mangelnde Bewegung. Durch Änderung der Lebensweise kann man Diabetes vorbeugen. ube

Möglich gemacht haben das die Lions-Clubs der Region in Zusammenarbeit mit der MVV, dem Sponsor von derzeit rund 800 Flaschen für Mannheimer Schulen. Bei der Übergabe durch Vertreter der Lions und der MVV geht es schnell– und bald halten die Kinder stolz ihre Flaschen in den Händen.

Stefanie und Andzhelina finden es cool, dass der Wasserturm darauf zu sehen ist, Georgios liebt den Holzverschluss. Die Begeisterung für die Flaschen ist eine gute Ausgangslage für das 2022 gestartete bundesweite Projekt „Wasser ist der beste Durstlöscher“ der Deutschen Diabetes-Gesellschaft mit Lions-Clubs aus ganz Deutschland und weiteren Unterstützern. Dabei sind auch die Stadtwerke Heidelberg und Schwetzingen, die AOK und die Allianz-Vertretung Altlußheim.

Verhalten in Familien tragen

Koordinator ist Lions-Mitglied Hans-Peter Hammes, emeritierter Professor für Innere Medizin und Endokrinologie des Universitätsklinikums Mannheim. Er erläutert das multifaktorielle Entstehen der Stoffwechselerkrankung, die mit vielen Folgeerkrankungen des Nerven- und Blutgefäßsystems einhergeht: „Diabetes ist zurückzuführen auf eine genetischen Veranlagung sowie den Lebensstil. Dabei geht es besonders um Übergewicht, Rauchen und das Bewegungsausmaß.“ Genau da setzt das Projekt der Lions an: Die Initiatoren wollen zum einen ein Bewusstsein für eine gesündere Ernährung schaffen und zum anderen die Nutzung von Wasser als Getränk unterstützen. Über die Gewohnheit, Wasser zu trinken, sollen die Kinder hingeführt werden zu weniger Zuckerkonsum. Die Idee ist, dass die Schüler das erlernte Verhalten in ihre Familien tragen und so neue Ernährungsgewohnheiten entstehen.

In Mannheim erhält auch die Neckarschule am Neumarkt Trinkflaschen. Rektor Peter Deffaa hat die rund einen halben Liter fassenden Behältnisse bereits eingeplant für die Draußentage seiner Schüler im Käfertaler Wald. Nicole Mastenbroek, Rektorin der Maria-Montessori-Schule in U 2, hat sich für die Einrichtung eines Wasserspenders im Gebäude entschieden, da die Schüler, vor allem jene mit Migrationshintergrund, dieses Angebot eher annehmen. Die Rektorin vermutet, dass die Kinder, bedingt durch die Erfahrungen in ihren Heimatländern, dem Wasser aus dem Hahn nicht vertrauten. Da helfe auch nicht die Tatsache, dass Wasser das am besten überwachte Lebensmittel in Deutschland ist, resümiert Susanne Friedmann, Lions-Beauftragte des Projekts in der Region.

Grundschulen, die Interesse am Wasserprojekt haben, können die Clubs kontaktieren, müssen aber parallel am Gesundheitsförderungs- und Gewaltpräventionsprogramm „Klasse 2000“ der Lions teilnehmen.

Das Wasser-Projekt hat derzeit noch Pilotfunktion. Man kommuniziert über Social Media und Flyer und will so Lehrer, Eltern und Schüler gleichermaßen ins Boot nehmen. Sehenswert ist dabei ein Youtube-Video, das das Thema Wasser als beliebtester Durstlöscher bei Tieren witzig ins Bild setzt. Weitere Infos gibt es online.

Info: diabetesde.org/kampagne- wasser-beste-durstloescher