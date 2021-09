„Da gibt es noch Luft nach oben“

Am Tag danach lecken die Wahlverlierer ihre Wunden, sie analysieren, suchen nach Ursachen, setzen sich neue Ziele und formulieren Erklärungen. So auch die CDU Mannheim, für die der Sonntag ein rabenschwarzer war. Ihr Kandidat Roland Hörner kam mit 19,9 Prozent der Wählerstimmen auf Rang drei. Da er einen schlechten Listenplatz hatte, steht die Partei nun ohne Mannheimer Bundestagsabgeordneten da. Von einem „insgesamt schlechten Ergebnis“ und von „Luft nach oben“ ist innerparteilich die Rede.

Die Kreisvorsitzende Katharina Funck sprach noch am Sonntagabend von einem „bitteren Ergebnis für uns“ im Bund und in den Großstädten. Sie verstehe den Wahlausgang als Aufforderung, „weiterhin durch gute Arbeit und Ideen in der Zukunft wieder mehr Menschen für die CDU zu gewinnen“.

Claudius Kranz, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat, weist auf mehrere Punkte hin. Zum einen habe die CDU Mannheim mit ihrem Verlust von 8,9 Punkten bei den Zweitstimmen leicht besser abgeschnitten als auf Landesebene (minus 9,6). Das Abschneiden von Roland Hörner sei des Weiteren vergleichbar mit CDU-Ergebnissen in anderen Großstädten. Und: Die CDU Mannheim sei aus einer besonders schwierigen Situation heraus in diese Bundestagswahl gestartet, da Hörner erst im Mai als Kandidat aufgestellt wurde. „Auch der Grund für den Kandidatenwechsel war für die CDU eine Bürde“, sagt Kranz und meint damit den Rücktritt des Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel infolge seiner Maskengeschäfte.

Die CDU Mannheim stand damit ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl ohne Kandidaten da, die Sympathiewerte waren zudem im Keller. Eine Findungskommission suchte – und fand Roland Hörner, der am 15. Mai von den Mitgliedern gewählt wurde. Erst kurz zuvor war er in die CDU eingetreten.

„Ich will aber die Situation nicht schönreden“, sagt Claudius Kranz weiter. „Es handelt sich um ein insgesamt schlechtes Ergebnis.“ Die CDU insgesamt komme nur aus dieser Situation heraus, wenn sie der nächsten Regierung nicht angehören werde, sich auf ihre Werte zurückbesinne „und diese auch wieder sichtbar werden“. Dann könne die CDU geeint in die nächsten Wahlen gehen.

Einen „Löbel-Faktor“ sieht Roland Hörner indes nicht, da sein Erststimmenergebnis vergleichbar mit dem in anderen Städten wie Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg oder Ludwigshafen sei. Dass die CDU sogar besser abgeschnitten habe als bei der Landtagswahl, „kann uns aber natürlich nicht zufrieden stimmen. Da gibt es noch Luft nach oben“. Die Partei und ihre Mitglieder seien aber trotz der schwierigen Rahmenbedingungen seit dem Löbel-Rücktritt kampagnenfähig, motiviert und engagiert gewesen. „Die Personen in führender Verantwortung in der CDU machen einen guten Job.“

Der CDU Mannheim wünscht Hörner, dass sie sich nach dem Bundestagswahlkampf, der Präsentation des Gutachtens zu den Vorgängen rund um die Kreisgeschäftsstelle und der Neuwahl eines Kreisvorstandes wieder stärker um die inhaltliche Arbeit kümmern kann. Wann die CDU das Gutachten der Wirtschaftsprüfer vorstellen wird, ließ Katharina Funck am Montag offen. Viel Zeit hat der Kreisverband allerdings nicht: Am 22. Oktober wird der Kreisvorstand neu gewählt.

Egon Jüttner war 19 Jahre lang Bundestagsabgeordneter und gewann dreimal das Direktmandat in Mannheim. Der 79-Jährige kritisiert seinen Kreisverband: „Die Mannheimer CDU hat zu spät mit dem Wahlkampf begonnen und war zu wenig präsent.“ Sie habe es außerdem versäumt, aktuelle Themen in den Stadtteilen aufzugreifen. Hörner wollte sich auf Anfrage dieser Zeitung nicht zu Jüttners Kritik äußern.

In der Politik wird Roland Hörner indes bleiben: In der vergangenen Woche wählte ihn die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Neckarau zum Beisitzer.