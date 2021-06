Noch sind die Räume leer. Wo in einigen Wochen die ersten Gründerinnen und Gründer beim Mittagessen oder Kaffee zusammensitzen sollen, hängen die letzten Kabel aus der Decke. Es riecht nach neuem Teppich und frischer Farbe. Und da, wo künftig der Tischkicker für kreative Pausen stehen wird, ragt gerade noch eine Leiter an die Decke. Doch bald soll alles fertig sein im Cubex One - dem neuen

...