CUBEX ONE auf dem Mannheim Medical Technology Campus offiziell eröffnet

Mannheim. Es ist Herzstück des Mannheim Medical Technology Campus (MMT-Campus) – das Business Development Center CUBEX ONE. Heute wurde das CUBEX ONE, pandemiebedingt ein knappes Jahr nach Einzug der ersten Mieterinnen und Mieter im Juli 2021, offiziell im Beisein von rund 150 Gästen in feierlichem Rahmen eröffnet

Nach nur knapp drei Jahren Bauzeit wurde das fünfstöckige Gebäude fertiggestellt. Das CUBEX ONE umfasst auf insgesamt 3800 Quadratmeter Mietfläche flexible Büro-, Werkstatt- und Laborflächen sowie iCubes mit Reinraumfunktion. Veranstaltungs- und Seminarräume, eine Co-Working-Area und Gastronomie sorgen für Aufenthaltsqualität und runden das Angebot ab.

"Gesundheitswirtschaft kann Leitindustrie werden"

„Das CUBEX ONE ist der sichtbare Ausdruck einer jahrelangen konsequenten wirtschaftspolitischen Cluster-Strategie im Bereich Gesundheitswirtschaft. Es zeigt, dass das Vorhaben, ein kraftvolles und wachsendes Transfer- und Innovationsökosystem für Gesundheitswirtschaft am Standort Mannheim zu schaffen, Früchte trägt“, betont Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz in seiner Rede.

