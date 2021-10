Covid-Schnelltestzentrum Mannheim bietet Party-PCR-Tests an

Mannheim. Im Covid-Schnelltestzentrum in der Mannheimer Neckarstadt-West werden ab sofort sogenannte Party-PCR-Tests angeboten. Damit wird ungeimpften oder nicht genesenen Feierwilligen pünktlich vor dem Wochenende die Möglichkeit geboten, sich am Alten Stromwerk in der Fardelystraße 1 testen zu lassen, damit einem Diskothek- oder Clubbesuch, bei dem häufig die 3G-Regel gilt, nichts im Wege steht, teilten die Betreiber mit. Die Tests sind jeden Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 23.59 Uhr buchbar und kosten 20 Euro.

„Mit dem Party PCR-Test bietet das Schnelltestzentrum Mannheim Menschen, welche noch keine Gelegenheit hatten, sich impfen zu lassen, eine faire, sichere und kostengünstige Lösung für den Clubbesuch an“, hieß es auf der Homepage. Vor Ort werden durch medizinisches Fachpersonal unter strengen Hygienevorschriften per Rachenabstrich insgesamt zehn Proben mit einem eigenen Röhrchen entnommen, die über Nacht im Pooling-Verfahren gemeinsam im Labor ausgewertet werden. Die Ergebnisse sollen dann ab Freitagabend gegen 18 Uhr online abrufbar sein.

Das PCR-Testergebnis ist 48 Stunden ab Testabnahme gültig. Wird der Test beispielsweise am Donnerstag um 23 Uhr gemacht, so ist er bis Samstag, 23 Uhr, gültig und kann bis zu dem Zeitpunkt für den Einlass in den Club oder Diskothek mit 3G-Regel genutzt werden.. Die Betreiber weisen darauf hin, dass der Party-PCR-Test nicht als offizieller Nachweis für Flugreisen oder Grenzübertritte anerkannt wird.

Info: Einen Termin für den Party-PCR-Test können Sie hier buchen.

