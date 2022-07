Corporate Parking - Einführung eines Parkplatz-Sharing-Modells in Mannheim

Mannheim. Wie in vielen anderen Großstädten sind auch in Mannheim die Parkraumkapazitäten, vor allem in der Innenstadt und den angrenzenden Stadtteilen, knapp. Wie die Stadt mitteilte, setzt sie derzeit im Rahmen des Förderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) die Erneuerung des bestehenden Parkleitsystems und die digitale Weiterentwicklung zu einem ParkLeitManagementSystem (PLMS) um.



Dabei wird auch die Einbindung von teilöffentlichem und privatem Parkraum in das PLMS geprüft und ein Konzept zur Vermittlung von (privaten) Parkraumanbietern und Parkraumsuchenden („Corporate Parking“ oder „Parkplatz-Sharing“) entwickelt. „Corporate Parking“ bzw. „Parkplatz-Sharing“ ist die Nutzung von in einem bestimmten Zeitraum nicht benötigten privaten oder teilöffentlichen Stellplätzen durch Vermietung von Privaten an Dritte bzw. die Allgemeinheit.

