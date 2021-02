Mannheim. Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Sonntagnachmittag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Nach Angaben der Stadt verstarben eine über 90 und eine über 70 Jahre alte Frau in Mannheimer Kliniken. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 225 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Zudem vermeldete das Amt 22 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 9987. Mit diesen Werten sinkt die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - auf 75,3.

Bislang gelten in Mannheim 8824 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet 938 akute Fälle.