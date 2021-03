Mannheim. Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Sonntag nach fast drei Wochen ohne neue Verluste zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, verstarb ein über 50 Jahre alter Mann und eine über 60 Jahre alte Frau in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 255 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

AdUnit urban-intext1

Zudem wurden 36 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 11354.

Die 7-Tages-Inzidenz (die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) beträgt in Mannheim nach den aktuellen Zahlen der Stadt nun 107,5.

Wie bereits gestern angekündigt, gilt damit eine andere Allgemeinverfügung.

Wie die Stadt mitteilt: "Gemäß der Rechtsverordnung des Landes hat das Gesundheitsamt die Überschreitung der Grenze von 100 beim Inzidenzwert der Stadt Mannheim per Allgemeinverfügung festgestellt.

Die mit der Feststellung des Inzidenzwertes in § 20 Abs. 5 der Rechtsverordnung des Landes bestimmten Rechtsfolgen gelten gemäß § 20 Abs. 7 CoronaVO ab Dienstag, dem 16.03.2021."

Oberbürgermeister Peter Kurz fordert eine Anpassung der Regelungssystematik: „Der leider erwartbare Verlauf hat gleich in mehrfacher Hinsicht gezeigt, dass die Regelungen des Landes anzupassen sind:

Neben den Einschränkungen selbst, ist die ungleiche Behandlung ähnlicher Angebote und die Verzerrung des Wettbewerbs eine besondere Belastung für die betroffenen Unternehmen. Alle körpernahen Dienstleistungen sollten gleich behandelt werden und die Regelungen für Handel und Dienstleistungen sollten im Wesentlichen landesweit gelten. Die kreisscharfen Regelungen nach Inzidenz führen zu sehr kurzfristig unterschiedlichen Regelungen und sind durch die ausgelösten Kundenströme auch epidemiologisch nicht sinnvoll!“