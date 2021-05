Coronavirus: Ein weiterer Todesfall in Mannheim - Inzidenz sinkt weiter

Mannheim. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Nach Informationen der Stadtverwaltung verstarb ein über 80 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie 294 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Mit elf weiteren nachgewiesenen Infektionen (Stand: 16 Uhr) sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - weiterhin unter die 100er Marke auf 89,8.

Für das Greifen der Bundesnotbremse sind allerdings die Zahlen des Robert Koch-Instituts ausschlaggebend. Dieser Wert wird morgens veröffentlicht und beinhaltet die Zahlen des Vortages. Er kann zudem wegen verspätet registrierter und nachträglich eingerechneter Fälle von den aktuellen Zahlen der Stadt Mannheim abweichen. Derzeit weist das RKI für Mannheim eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100,8 aus, am Samstag hatte der Wert bei 102 gelegen.

Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 15.773. Davon gelten 14.109 Personen als wieder genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

