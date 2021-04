Mannheim. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Samstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Demnach verstarb ein über 60 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 265 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Zudem wurden bis zum Nachmittag (Stand: 16 Uhr) 32 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 13.192.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) fällt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - auf 128,8. Am Freitag lag sie noch bei knapp 150 (149,4).

Bislang gelten in Mannheim 11.604 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 1.323 akute Infektionsfälle.

Ab Montag Zwei-Schicht-Betrieb im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände

Das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände wird ab Montag die Öffnungszeiten durch einen Zwei-Schicht-Betrieb erweitern. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mitteilte, ist das Impfzentrum dann von 8 bis 20 Uhr geöffnet. In der Maimarkthalle sollen so am Tag statt 1.100 Impfungen 1.500 bis 1.600 Impftermine geplant sein. Hinzu kommen die Impfungen der mobilen Impfteams. Möglich ist die Ausweitung der Öffnungszeiten laut Stadt durch Änderungen in der Reservebildung und konstante zuverlässige Lieferungen.

