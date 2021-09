Mit 48 vermeldeten Fällen hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Mannheim am Donnerstag (Stand 16 Uhr) auf insgesamt 18.776 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz sank - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - deutlich auf 102,0. Am Mittwoch hatte der Wert bei 109,4 gelegen. Im Wochenvergleich sank die Inzidenz deutlich.

...