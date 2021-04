Corona-Tod eines Mannheimer Markthändlers: „Er fehlt“

Er war eine Ikone des Mannheimer Wochenmarkts. Händler Salvatore Selvaggi, unter anderem berühmt für seine italienischen Spezialitäten Brote, ist tot. Noch bekannter war er aber für seine immer freundliche und witzige Art:

Bei Kunden wie Kolleginnen:

Leserstimmen

Ein Nutzer:

Daniel Speer

Ein wunderbar entspannter und freundlicher Mann. Mein herzlichstes Beileid.

Markus Englert

War ein sehr netter Mensch mochte ihn sehr mein Beileid

Anna Scherer

Ich habe jede Samstag bei ihm Brot gekauft

Johanna Gund

Ich habe so oft bei ihm gekauft. Den Angehörigen mein Beileid und viel Kraft.

Silvia Koehler

Ja. Das ist so, so traurig. Ein sehr lieber Mensch. Immer freundlich und höflich. Ich war am Dienstag total geschockt. Und finde es wunderbar, dass die Marktleute ein Zeichen setzen ...

Iris Mai

Ich habe bei ihm gearbeitet... es war ein toller mensch mit einem guten herzen... es tut mir unendlich leid... mein beileid an seine familie R.I.P SALVSTORE

Erhan Hakan Uysal

RIP Salvatore....echt ein feiner Mensch, gone too soon.....

Rainer Grießbach

ich habe den Stand die letzten Wochen schon vermisst, habe gerne dort gekauft. Mein Beileid.

Corinna OC

Mein aufrichtiges Beileid , hatte mich gewundert dass Salvatore und sein Stand in den letzen Wochen nicht mehr zu sehen waren und letzte Woche hatte ich schon eine ganz komische Vorahnung. Und am Dienstag die Schocknachricht. Salvatore du warst immer der gleiche und nette Mensch immer ein Lächeln auf den Lippen. Danke für die Zeit in der wir dich haben ein Stückchen begleiten dürfen