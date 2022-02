Corona-Testcenter in Mannheim mit Schriftzug "Genozid" beschmiert - Abteilung Staatsschutz ermittelt

Mannheim. Bislang unbekannte Täter haben erneut die Außenfassade eines Corona-Testcenters auf dem Alten Meßplatz in Mannheim mit dem Schriftzug „Genozid“ beschmiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Sonntagnachmittag, 30. Januar, und Montagmorgen, 31. Januar, sowie in den Abendstunden des 31. Januars. Insgesamt wurde der besagte Schriftzug mit Textmarker auf vier Farbwände gemalt und hält sich trotz Reinigungsversuchen zum Teil hartnäckig. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-44 44 bei der Polizei zu melden.