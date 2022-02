Corona-Quarantäne stoppt Verhandlung

Eigentlich soll am 14. Februar vor der Großen Jugendkammer am Mannheimer Landgericht der Prozess wegen Verdachts des Totschlags starten und die Anklage verlesen werden. Der erste von insgesamt 16 terminierten Sitzungstagen geht jedoch schneller zu Ende, als zuvor die Taschenkontrolle des Publikums gedauert hat. Grund: Einer der fünf in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten fehlt – wegen Corona-Quarantäne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie der Vorsitzende Richter Joachim Bock mitteilt, befindet sich der 22-jährige W. in der Justizvollzugsanstalt Offenburg, die einen Lockdown verhängt hat. Außerhalb des Gerichtssaals erzählt Rechtsanwalt Steffen Kling, dass er momentan seinen Mandanten nicht in Präsenz kontaktieren könne: „In Offenburg darf derzeit niemand rein oder raus.“ Es ist üblich, dass Angeklagte aus einem gemeinsamen Verfahren auf unterschiedliche Gefängnisse verteilt werden. Der Prozess soll Licht in ein Geburtstagsfest bringen, das sich in einer Sommernacht des letztjährigen Juni im Schlosspark vor der Uni-Mensa abspielte. Weil die Party über soziale Medien gepostet wurde, tummelten sich viele Zufallsfeiernde. Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll das spätere Opfer mit einem der Angeklagten das Gespräch gesucht haben – als sich ein weiterer Nachtschwärmer aggressiv einmischte und mit dem Messer zustach. Anschließend entwickelte sich eine gewalttätige Auseinandersetzung mit Schlägen, Tritten und Messerstichen.

Den fünf Angeklagten wird zur Last gelegt, daran beteiligt gewesen zu sein und einen tödlichen Ausgang billigend in Kauf genommen zuhaben . Einer der beschuldigten Mittäter ist abgetaucht. Das Opfer kam mit zwölf Stich- und Schnittwunden nebst Prellungen ins Krankenhaus.

Die Verhandlung soll nun bis zum 17. Februar, 9 Uhr, unterbrochen werden. Bis dahin soll die Quarantäne des fehlenden Angeklagten abgelaufen sein. wam

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2